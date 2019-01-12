李嘉诚：今年经济复杂 大家小心

香港首富、长和系前主席李嘉诚去年宣布退休，转任长和系资深顾问，他昨日出席长江集团周年晚宴前，仍一如以往接受媒体简短访问，回应对经济看法。李嘉诚表示，今年世界经济趋复杂，寄语各界均要小心；他又称，“照道理全球经济会差啲”，预计全球各国GDP都会出现低增长。

据《明报》消息，近期楼市渐见回调，李嘉诚维持其一贯对楼价的看法，重申买家要量力而为，若置业是自住，又能负担按揭分期供款，现在买楼是没有问题，“千万不要买来炒，因为会波动一点”。被问及对香港经济看法，李嘉诚说，“1940年来港生活至今都是这样啦”，但补充今年世界经济复杂，“大家都要小心”。有记者再问他怎看今年香港楼价走势时，他没正面回应，但说今年是过去多年来首见各个国家GDP都出现低增长。

世界银行本周将2019年全球生产总值（GDP）增长预测调低0.1个百分点，至2.9%。该行表示，国际间贸易及投资正在放缓，加上贸易紧张局势升级，环球收紧融资，削弱全球经济增长动力。世银同时下调今年中国GDP增长预测0.1个百分点至6.2%。

去年8月李嘉诚将长和及长实的个人持股转让予家族信讬，昨日李嘉诚表示，过去一直透过家族信讬控制长和及长实， 一路以来宗旨均是“有买无卖”，近期也有斥资增持股份。

日前长建配售电能股份，套现23.18亿元（港元，约4亿新元），李嘉诚笑言：“这些东西Victor（他长子李泽钜）在此，你问他吧！”他补充：“集团业务遍布52个国家，很多生意，很多投资，无法样样东西即刻答。”他又提到，长和旗下屈臣氏全球分店超过1.5万间，香港分店仅得700间，因此没可能在香港再增加700间分店，认为若要对得住股东，哪里适合做生意就去那里。

他重申，香港有其长处，但香港没有从事石油、能源业务机会，要到南中国海、加拿大及印尼才可从事相关生意，并强调“我1940年到香港，爱香港，当香港是我家乡”。他表示，集团业务覆盖多个国家，“做生意而言，或者现在某个地区没有太大业务，但未来可能会做很多生意。”

李嘉诚又分享今年新年愿望，“希望香港安定繁荣，烦恼少些，开心的事多”。他笑言，近期正在忙于为李嘉诚基金会做事，形容自己退休后“几高兴”，目前集团事务甚多，希望尽他所能继续做事，并说现在每日都会回公司办公室工作。

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