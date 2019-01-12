十九届中纪委三次全会召开 13位国家监委特约监察员首次列席

中国《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”透露，第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议昨天在北京开幕，但值得注意的是，还有一群特殊的人列席中央纪委全会。根据中央纪委国家监委网站，13位国家监委特约监察员应邀列席，这在中央纪委全会历史上还是首次。

据了解，这13人中，既有中央和国家机关工作人员，也有企事业单位代表，既有来自高校和研究机构的专家学者，也有身在一线的基层群众。

以下为“政知圈”的消息全文：

今天上午，第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议在北京开幕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。

政知圈注意到，还有一群特殊的人列席中央纪委全会。根据中央纪委国家监委网站，13位国家监委特约监察员应邀列席，这在中央纪委全会历史上还是首次。

这13人中，既有中央和国家机关工作人员，也有企事业单位代表，既有来自高校和研究机构的专家学者，也有身在一线的基层群众。

这13人来自一个更大的50人群体。2018年12月17日，国家监委召开第一届特约监察员聘请会议，优选聘请50名特约监察员。建立特约监察员制度是国家监委引入外部监督的一项重要举措。

中央纪委国家监委印发的《国家监察委员会特约监察员工作办法》，明确特约监察员的首要职责就是加强对纪检监察机关的监督。《办法》同时明确，纪检监察机关要搭建工作平台、创新工作机制、加强服务保障，为特约监察员充分履职创造良好条件。

因此，邀请特约监察员列席中央纪委全会，正是为特约监察员创造条件、保障其履行好监督职责的重要举措。

《办法》规定，特约监察员是国家监察委员会根据工作需要，按照一定程序优选聘请，以兼职形式履行监督、咨询等相关职责的公信人士。去年12月17日，50人特约监察员名单已经公布。

可能有一些名字读者比较熟悉，举几个例子：

央视著名主持人海霞。她在中央纪委“兼职”已久，从2013年起就担任中央纪委监察部特邀监察员。这次，从中央纪委国家监委把“特邀”改成“特约”，海霞依然在其中。

党的十九大代表，中华全国总工会副主席、中铁电气化局集团一公司第六项目管理（高铁）分公司技术员巨晓林。他是农民工出身，2016年1月开始担任全国总工会兼职副主席，被称为是“农民工副主席”。

党的十九大代表、河北省滦平县周台子村党支部书记范振喜。根据《共产党员》杂志，他是两大奇迹的创造者：与血癌抗争25年，创造了挑战生命极限的奇迹;带领乡亲们不懈奋斗，创造了塞北贫困山区走向富裕的奇迹。他先后被评为全国优秀共产党员、全国劳动模范、全国优秀复转军人，被授予新中国成立60周年三农模范人物，当选为党的十六大、十七大、十八大、十九大代表。

生态环境部环境规划院院长王金南，他是第十三届全国人民代表大会代表 、全国人大环境与资源保护委员会委员。

中国科学院信息工程研究所所长孟丹。

中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希。

人民日报社政治文化部主任温红彦，1991年开始在人民日报教科文部工作。

湖北省长江产业投资集团有限公司党委书记、董事长何大春。他是第十三届全国人大代表，先后在湖北省纪委、省财政厅工作。历任湖北省纪委干事、湖北省财政厅办公室副主任、办公室主任、行政政法处处长、党组成员、副厅长，2017年3月至今任湖北省长江产业投资集团有限公司党委书记、董事长。

不知道是他们哪一位能够出现在中央纪委全会上。

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