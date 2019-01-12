崔天凯：希望美国尊重支持中国大陆对台政策主张

据《联合报》报道，中国大陆驻美大使崔天凯昨天（11日）在华盛顿说，中国大陆国家主席习近平的对台谈话，对如何处理好大陆和美国之间的关系中的台湾问题，具重大指导意义，希望美国尊重、欢迎、支持中国大陆在台湾问题上的政策主张。

崔天凯也呼吁旅美侨胞与两岸青年，为探索两制台湾方案发挥创意，继续推进反独促统事业。

崔天凯说，习近平的谈话清晰画出不容逾越的红线；相信反对台独、争取国家统一的事业，必将得到台湾同胞和国际社会的广泛理解和支持。

此外，崔天凯指出，中国大陆和美国建交40年的经验表明，台湾问题处理得好，双边关系发展就更加顺畅，反之，两国关系就会遭遇波折。

中国大陆驻美大使馆11日举行座谈会，由崔天凯分享对习近平谈话的体会，以及谈论中国大陆和美国之间的关系，约有40名两岸侨胞与学生出席。

崔天凯提出，他对习谈话有几点体会：第一，讲话深刻昭示祖国必然统一的历史大势；第二，讲话郑重提出了新时代对台政策主张；第三，讲话充分展现对台湾同胞的诚意、善意；第四，讲话清晰表明了维护国家和民族核心利益的坚定决心。

崔天凯在解释第四点时重申，台独是历史逆流、是绝路，中国大陆不承诺放弃使用武力，针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动；中国人的事要由中国人来决定，台湾问题事关中国核心利益和中国人民民族感情，是中国人的内政，不容任何外来干涉。

崔天凯说，当前中国大陆和美国之间的关系再次处在关键的发展阶段，大陆愿与美国一道按照两国元首阿根廷会晤达成的重要共识，共同推进，以协调、合作、稳定为基调的双边关系。

崔天凯也重申，希望美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报的精神，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美关系大局，以及台海的和平稳定。

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