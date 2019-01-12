绿营传“蔡赖配”形成 朱立伦：只关心自己强不强

针对外传民进党2020总统选举“蔡赖配”已经形成，早前宣布参选总统的前新北市长朱立伦今天中午出席“钜盛国际物流公司尾牙”活动前受访表示，民进党派系复杂，没有经过一番厮杀，不会知道最后的结果，因此现在说什么配还太早了一点，未来民进党还会有一番派系竞逐的过程。

据《自由时报》消息，对于媒体追问，“蔡赖配”是否是强的对手？朱立伦则说，不用担心別人怎么样，关心自己强不强才比较重要。

对于蓝军立委讽刺苏贞昌内阁是“败战者内阁”，朱立伦回应表示，每一次失败都要反省，三年多前他的惨败，是人生一次非常大的挫折，也是自我反省的最好机会，他感谢民众给他鼓励，也谢谢民进党立委不管是酸他、骂他或鼓励他，都谢谢这些人给他一个反省的机会。

此外，朱立伦也说，包括即将组阁的苏贞昌与内定副行政院长陈其迈、交通部长林佳龙，都有其长才与能力，今天这些人愿意为国家服务是好事，他希望内阁能做好，因为做不好，倒楣的是全台湾人民。

朱立伦表示，苏贞昌是“强力投手”，但不管苏用何种投法，都不要忘了今天要让人感觉会是一个有执行力的内阁，而不是充满杀气的内阁，不是选举的战斗内阁。

他强调，现在民众需要的不是直球对决的内阁，不断“杀杀杀”、“冲冲冲”的内阁，而是能够团结全民、解决问题、改善台湾经济困境的内阁。

他还提醒苏贞昌，过去三年来只要是蓝营执政县市，真的就像“二等公民”待遇一样，争取建设、经费都非常困难，呼吁苏贞昌去了解一下，既然九合一已经选完，他不敢期待苏贞昌特別善待国民党的执政县市长，但至少要公平对待台湾各县市的所有民众。

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