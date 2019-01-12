孙政才受贿案 入选2018年十大刑事案件

据中国法院网报道，前天（10日）由人民法院报编辑部评选的2018年度人民法院十大刑事案件推出。此次入选的十个刑事案件均为人民法院报2018年所报道的具有重大社会影响力、公众关注度高、案情疑难复杂、审理难度大，或是审判结果具有重大突破或借鉴作用的刑事案件。

这十大案件分别为：张文中再审改判无罪案、杭州保姆纵火案、孙政才受贿案、深圳鹦鹉案、赵志勇等性侵女童案、上海携程亲子园虐童案、全国首例套路贷涉黑案、北京特大跨国电信诈骗案、山西闻喜“盗墓黑帮”案、金哲红再审改判无罪案。

人民法院报评出2018年度人民法院十大刑事案件：

2018年十大刑事案件：张文中再审改判无罪案

2018年十大刑事案件：杭州保姆纵火案

2018年十大刑事案件：孙政才受贿案

2018年十大刑事案件：深圳鹦鹉案

2018年十大刑事案件：赵志勇等性侵女童案

2018年十大刑事案件：上海携程亲子园虐童案

2018年十大刑事案件：全国首例套路贷涉黑案

2018年十大刑事案件：北京特大跨国电信诈骗案

2018年十大刑事案件：山西闻喜“盗墓黑帮”案

2018年十大刑事案件：金哲红再审改判无罪案

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