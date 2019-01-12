13岁开始工作引热议 江苏官员：简历没问题

中国江苏一名官员的最新公开资料显示他13岁开始工作，引发热议与质疑。那名官员回应时说，他当时参加杂技团乐队，简历没问题。地方政府也解释，那名官员符合规定，外地也有类似案例。

据澎湃新闻报道，江苏省泰州市市委组织部昨天（11日）发布领导干部任前公示，显示一位名叫“孔元”的干部1963年1月出生，1976年10月参加工作，按计算他在13岁就参加了工作。这则资料在泰州成为热议的话题。

孔元今天告诉澎湃新闻，“我的简历没有问题，经得起推敲”，并称据他了解，之前并没有人举报反映过他的问题，他也没有关注到相关的舆情，“具体说明以市委组织部为准”。

泰州市委组织部说，“组织上对其工作时间的几次认定，均为1976年10月”，并解释称，孔元1976年10月加入兴化杂技团乐队。

报道也引述根据相关文件的规定指出，“文艺、体育单位招用不满16周岁的专业文艺工作者、运动员，经县级以上劳动行政部门批准后，可认定其参加工作时间”。除此之外，“对于未满16周岁参加工作的其他情况，应尊重历史、实事求是，对手续齐全、程序合理的，可按实际参加工作时间予以确认”。

泰州市委组织部表示，2015年，根据中组部全国档案专项审核工作部署，泰州市委组织部对孔元参加工作时间“再次认定为1976年10月”。

该组织部电教中心副主任赵丹说，市委宣传部微信公众号于11日发布市管干部任职前公示，当晚关注到有不少网友对于孔元13岁参加工作表达疑问，市委组织部关注到后于12日凌晨1时许进行了回复。

赵丹也说，此前并未听说过有群众对孔元参加工作年龄的举报，其在13岁参加杂技团乐队，事实清楚，符合规定，外地也有类似案例。目前孔元作为泰州市交通局下属航道管理处处长，已是副处级干部，此前在他担任科级干部时，泰州市交通局在对其年龄、参加工作时间等信息考察认定为13岁参加工作。

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