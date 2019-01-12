江苏过期疫苗事件：地方政府对17人进行问责

中国江苏省地方政府昨天（11日）就儿童使用过期疫苗事件指出，已启动问责程序，并对金湖县副县长高昌萍等17名责任人进行问责。

据新华社报道，经调查，该疫苗厂家为北京北生研生物制品有限公司，批号为201612158，有效期为2018年12月11日，该批次疫苗系2017年5月9日由市疾控中心配送至金湖县疾控中心，金湖县疾控中心于2017年5月18日冷链配送至黎城卫生院，疫苗相关资料齐全。2018年12月12日至2019年1月7日，黎城卫生院已使用过期脊灰疫苗21支，每支可让六至七名儿童使用，剩余69支未使用，已封存。

2019年1月7日，江苏金湖县黎城卫生院传出口服过期疫苗事件。通过对接种儿童家长的逐一电话排查、上门巡查，初步确定全县145名儿童接种了过期脊灰疫苗。

报道称，从调查情况看，此次事件是一起典型的责任事故。黎城镇卫生院防保所疫苗保管人员、接种人员没有严格执行“三查七对”制度，保管人员未按规定定期清点疫苗批次、有效时间，接种人员在使用时未核对疫苗批号，导致21支过期脊灰疫苗被使用。在此过程中，上级有关责任人和责任部门未认真履职。

对在2018年12月12日至2019年1月7日期间口服过期脊灰疫苗的儿童，金湖县拿出三种体检方案供家长选择：对因服用过期疫苗后身体出现不适的儿童，县医院集团负责免费就诊；对以往儿童接种疫苗有疑问的家长，可到指定地点登记，安排专人调查核实；如确认接种疫苗过期的，安排体检和就诊。

针对部分家长反映的，除脊灰疫苗外还查询到其他疫苗批号过期以及查询不到等情况，县卫计部门调查发现，2016年底，国家强制要求登记疫苗批号信息，而在此之前，疫苗接种信息系统平台中的批号因更新不及时，导致实际接种的疫苗批号与接种信息系统平台中的批号不一致。家长特别是大年龄组儿童家长依据接种信息系统平台内的批号查询，就会出现过期、无信息等情况。目前，金湖县已向上级请示成立专门调查组，对群众反映的账卡不符、批号不符、厂家不符、品种不符等问题，进行全面公正排查，并及时公布调查结果。

与此同时，纪检部门同步展开调查，启动问责程序。目前，已对金湖县副县长高昌萍政务立案，对县卫计委党委书记、主任陈化，县卫计委党委副书记邱永馥，县卫计委党委委员、副主任杨志立案审查，对黎城卫生院院长汪泓等13人分别予以立案调查和开除党籍、开除公职等处分。下一步，将根据后续调查情况，对其他涉及人员依法依纪追究责任，决不姑息。

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