胡春华：切实做好农民工工作 大力解决拖欠农民工工资问题

据中国政府网消息，中国国务院农民工工作领导小组会议暨保障农民工工资支付工作电视电话会议昨日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要认真贯彻中共总书记习近平重要指示精神，按照党中央、国务院的决策部署，切实做好农民工工作，加大力度解决拖欠农民工工资问题。

胡春华指出，要着眼于实现到2020年农民工工资基本无拖欠的目标，摸清欠薪底数，突出工程建设重点领域，加大执法力度，维护社会稳定。要扎实做好春节前清欠工作，有针对性地推动解决各类问题，有效维护农民工权益，让广大农民工过上一个欢乐祥和的春节。

胡春华强调，当前中国发展面临的环境十分错综复杂，做好农民工工作的重要性更加凸显，各地区、各有关部门要切实负起责任，确保各项工作部署尽早落地见效。要拿出更多务实举措，通过稳定企业生产经营、创造更多就业机会、支持农民工返乡创业、加强职业技能培训等，努力促进农民工就业创业，为保持就业大局稳定打下坚实基础。要落实和完善相关措施，抓好已在城镇就业的农业转移人口的落户工作，保障农民工随迁子女平等接受教育，推动更多农民工参加职工社会保险，引导积极参与社区活动和社会治理，提高住房安全保障水平，使农民工更好地融入城市。

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