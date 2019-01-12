江苏徐州副市长担任40余小组长 官方：正商讨此事

据《北京青年报》报道，近日一份网友爆料的徐州政府文件引发网友热议，根据通知文件显示，江苏省徐州市常务副市长王剑锋一人担任了该市40余个“小组长”，如此多的任职情况迅速引发网友的讨论。徐州市政府办今日表示，针对引发网友热议的通知一事，已向相关负责人汇报，目前当地正在着手开会商讨此事。

这份名为《市政府办公室关于王剑锋同志有关议事协调机构职务调整的通知》是在当地政府官方网站发布，发布时间是2018年10月30日。

文件显示，时任徐州市常务副市长的王剑锋同时担任市政府推进职能转变协调小组组长、市政务服务领导小组组长等40余个议事协调机构领导，分管业务包括人事、物价、税务、食品安全、国企改革等。而就在这几天，由于网友将这份文件发布到社交平台上，由于关于这位副市长的任职“小组长”信息罗列了满满一屏，迅速引发大家的关注和讨论。

有网友担心，一个人分管这么多工作是否会忙不过来；但也有网友认为这是一些地区政府单位工作繁忙的真实写照。

根据这份文件统计发现，这名常务副市长任职议事协调机构的数量达到46个，和其他公示对象相比，确实存在任职较多的情况。

据报道，在引发网友热议后，这份通知已于12日已从徐州市政府官网撤下。徐州市政府办公室今日也透露，关于王剑锋任职一事，已向领导汇报，相关领导正着手召开会议。

根据公开资料显示，王剑锋是1967年生，曾履职太仓市委副书记、代市长、市长，南通市委常委，市政府副市长。2018年10月，王剑锋从南通市副市长被调任为徐州市副市长，负责市政府常务工作。在徐州市政府官网上，王剑锋主要负责发展改革、国土资源管理、人力资源和社会保障、统计、安全生产、物价、金融、税务、政务服务管理、政务公开、应急管理、机关事务管理、政府法制、物资、援疆、南北挂钩等方面工作，协助分管财政、国资、审计、人事、机构编制等方面工作。

实际上，各市地主要领导担任多个政府议事协调机构领导的情况并不鲜见，在江苏常熟2017年曾公布的一份通知中，也有一名干部的议事协调机构职务多达37个，负责的囊括了环保、水利、粮食安全等多个领域的事务。而在广东省汕尾市某区2017年的一份通知当中，由区长兼任的区直议事协调机构的职务也达到了43个。

据悉，在实际工作中，其实不少主要领导干部都兼任通的议事协调机构职务，一方面是因为有些事务性工作需要跨区县、跨部门、跨行业的协作协调，需要有相应的领导来统筹，定期推进，具有指导、组织、协调、监督等功能的工作职责机构。另一方面也是为了显示当地对这一领域事项的重视，便于更好的将工作开展推进下去，其中也不乏一些上级指令需要设立的。

《北京青年报》透露，这些所谓的小组长等议事协调机构职务，有不少是临时性、阶段性的职务，为的是推进某项工作开展而设立。议事协调机构原则上都不单独设立办事机构、不单独核定编制、不核拨经费，所以兼任的的议事协调机构职务，并不会有网友想象的那种身兼数个实职甚至拿多份工资的情况发生。

根据中国2007年施行的《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》， 地方各级人民政府设立议事协调机构，应当严格控制；可以交由现有机构承担职能的或者由现有机构进行协调可以解决问题的，不另设立议事协调机构。为办理一定时期内某项特定工作设立的议事协调机构，应当明确规定其撤销的条件和期限。

根据该条例规定，县级以上地方各级人民政府的议事协调机构不单独设立办事机构，具体工作由有关的行政机构承担。其实这也意味着，县级以上地方政府的议事协调机构职务，基本都是以兼职身份出现。

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