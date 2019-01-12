波兰内长：欧盟北约应就华为设共同策略

据彭博社报道，波兰内政部长布鲁津斯基（Joachim Brudzinski）今天（12日）就华为员工被捕事件指出，欧盟和北约应就华为寻求共同策略。

布鲁津斯基在接受当地电台RMF FM访问时说：“我们要与中国保持良好、密集且具有吸引力的关系。中国是个巨大的市场。”

路透社早前透露，波兰政府逮捕了中国华为公司的中国籍员工以及一个波兰籍网络业务专家，指他们涉嫌从事间谍活动；这起事件加深了西方对中国电信设备制造商华为的争议。

国营波兰官方电视台TVP也报道称，波兰国家安全机构已搜查华为在当地的办公室，还有落网专家任职的电信公司Orange在波兰的办公室以及监管电信业的电子通信机构的办公室。

波兰通讯社11日引述特勤局副局长马塞·瓦西克说：“这个中国公民是就职于一家大型电子公司的商人……遭逮的波兰公民则是网络业务圈内的知名人士”。

波兰特勤局局长发言人称，两名遭到逮捕者将关押三个月。

对此，华为发布声明说：“我们已得知情况，正在研究。我们暂时不会评论……华为遵守其经营点所在国家／地区的所有适用法律条规，并要求每位员工遵守其所在国家／地区的法律条规。”

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