称实领15万台币薪水 “口译哥”解释引更多批评

曾在台湾总统蔡英文2016年就职典礼中，以流利英文与独特嗓音爆红的“口译哥”赵怡翔，因日前被派驻美代表处政治组长后挨批“空降”。尽管赵怡翔出面解释，他实际得到的薪水约15万元（新台币，下同，约6600新元），但他的讲解却引发更多批评声浪。

在《苹果日报》报道，赵怡翔今天（12日）凌晨打破沉默，在面簿回应称自己的薪水扣完应扣的各项保险、税额，加上考量当地环境后，实领约15万元，未如外界揣测的24万。

对此，国民党立委李彦秀在面簿发文抨击，质疑赵怡翔这样的危机处理，“对得起高薪”。她指责赵怡翔这样的解释，恐怕会让台湾境内低薪青年更加气愤。李彦秀说，即使扣掉固定开销，赵怡翔的薪水仍是行政院宣称的三倍以上。赵怡翔如此扣掉实质开销的说法，李彦秀认为，这让台湾人的相对剥夺感更深，才会引来这么多批评。

李彦秀也批评赵怡翔的危机处理能力不足，质疑他“如何担任好这份政治组长的工作”。

此外，驻新西兰前代表介文汲表示，“口译哥”所称的补贴当地房租的正确名称叫“房租津贴”，是在上述薪俸单之外的津贴，采实报实销，也就是“口译哥”在华府租的房子是政府帮他付租金的。

以下是赵怡翔的面簿全文：

大家好，对于这几天各界对我关心，很抱歉我没有第一刻回应。我相信任何人担任公职都一样，不希望让个人事务，影响到政府团队的运作。台湾这么多挑战要面对，不需要制造彼此之间的对立与怀疑。因此，在很多公共议题上，我也不认为适合我发言。

但这两天来，我也正视到，我很难不回应这些新闻从记者每天在美处大厅等，到有些媒体不实，也没有凭据的报导;到最重要的，就是每天起床看到我老婆在充气床上哭（我们不敢买家具因为怕最后必须回台北），说着我们不是放火杀人，为何要被这样的对待。

虽然我不习惯个人的薪水，工作状况，跟家庭关系被广泛拿来讨论，但是这是一份领纳税人薪水的工作，因此在成熟的民主国家里，我接受这些是属公共领域，值得被外界拿来讨论。但现在正被讨论的议题当中，实在有很多不实的谣言，我尽量一一回复。

第一，有没有资格担任这份工作？

这是我很难自我评鉴的问题。任何人在职场上都知道，长官，同事可能都对于自己的工作表现有不同的看法。但我要说的是这样，今天我加入了民主进步党这个体系，我什么都没有。我没有家庭背景，我没有任何财力，我更没有任何关系。

我大学毕业后回台湾，到了高雄第一件事，就是去民进党高雄市党部申请当义工。还被刷掉。后来我靠着自己英文的能力，加入了英文台北时报担任英文记者，也申请转跑民进党的线，才有机会接触到这个政党。

我当完兵，去英国读完硕士后，我其实申请了许多不同的工作。因为读的是法律系，所以获得一些在外商服务的机会，但是终究我选择了跟随我的梦想，在家人的强烈反对之下，加入了小英基金会，投入我热爱的政治领域。

我从小英基金会（一开始我是研究猪粪及台湾发展沼气发电的可能，后来才转到涉外事务），到后来民进党的国际部。一踏入政治，六年很快就过了。当中我很庆幸我遇到一些很好的长官，也跟同事作了很多值得做的事。

因为这是我热爱的工作，所以我也全心投入。从撰写谈话参考及文稿，执行出访任务，向驻台使节说明我们的政策，安排国际媒体专访，及进行商会及国际企业的联系等，到出差去我们的邦交国，参与国际会议，与理念相近国家高层进行会晤，这几年过得很充实，我也对愿意培养我的长官，充满感谢。

其中在总统当选那晚，能被选为当晚的口译人员，而后来在媒体上有所曝光，我也认为是一个很独特的经验。这一切我都非常珍惜。

我想说的是，对我来说，这都是得来不易的。我不能说我做的事或决定都是对的，或完美的，但我向来尽最大努力，以对得起国家还有这个团队。但我从来没觉得自己辛苦，因为我清楚知道，我从一位热爱台湾的年轻人，能到今天这份工作，为台湾的国际事务做出贡献，是一个极大的荣幸。

所以在大家评论我是否有资格担任美处这份工作前，给我一个表现的机会，我不会让大家失望的。

第二，薪水真的有这么高吗？

当然没有。媒体已开始从我薪水20万，现在已经慢慢爬到30万了。

事实是这样，过去曾有多元的管道让非经国家考试人员外派到各外馆去。但是这些机制已在现在政府上任前，逐渐被废除掉。因此，虽然我年初已经达简任11职等，但今天在符合各项规定下，必须以一等咨议（相当于荐任9职等）资格外派。所以很多媒体可能误认为我是领简任11-12职等的薪水。

在同时，驻外的薪水虽然比在国内政府机关高，但是相对的，当地生活水准也会比较高，配偶也时常必须辞掉自己的工作。这一些，都是驻外人员叙薪时政府有设想到的。

目前我的薪资，在扣除美国必要的医疗保险，汽车保险，房屋保险，所得税，还有贴补当地房租（外交部发的租金仅够贴补部分）及其他外派衍生出的花费后，大概实领是15万左右。但是来到美国，在没有美国信用评比申请银行贷款的状况下，只能用现金购买二手车辆跟家具，因此我们跟家人及亲朋好友贷款72万，一个月摊还6万。

所以综合之下，我们的实际收入并没有比我们当时在台湾双薪家庭的收入多，也绝对没有媒体炒得这么夸张。这不是说我认为这是一个很小的金额，我认为真的已经足够，我也知道这已经比很多人更幸运了，我也绝对会透过自己表现，让我们国家的纳税人认为这份薪水，是值得的。

第三，这份工作，会不会造成文官跟政务官的对立。

今天很多出来关切我的前辈，自己也是这个体制出身，甚至曾以多元管道方式派驻不同单位。我很感谢他们为国家的服务，我相信他们也最能理解政治任命跟常务文官，两者之间角色的差异。

我在外交部最好的朋友都是国家考试出来的常务文官，我从来不会认为，自己在这个体制的熟悉度及专业度，会比他们高。但是我盼自己能带来来自外界比较不一样的思维。透过新的作为，融合外交体制的专业培训，让我们外交工作能做得更好。

而在外交部作事的同仁都知道，在部内政治任命跟常务文官的对立，根本是不存在的。外交部是一个团队，而这个团队的目标跟所有台湾人民一样，就是为台湾塑造一个更友善的国际环境。这个工作不会因为大家是来自什么体系，而有所差异。

我很希望外界，不会因为我的年纪，或属于一个特定政党，就说我是被酬庸，或是不适任。无论是国民党，民进党或时代力量的年轻人，谁被这样对待，我都觉得是​​不公平的。

我希望我透过这个声明能回应很多朋友的疑问。如果还有什么问题，也欢迎在下面留言，我会尽量回复。

谢谢大家的关心。我会继续努力。我不会让大家失望的。

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