华为回应波兰员工事件：因个人原因涉嫌犯罪 终止雇佣关系

据《环球时报》报道，华为针对波兰员工事件做出回应。

华为公司官方回应如下：

华为波兰代表处员工王伟晶因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为的全球声誉造成了不良影响，依据公司劳动合同相关管理规定，华为决定立刻终止与王伟晶的雇佣关系。

华为公司一直遵守业务所在国的所有适用法律法规，合规经营，并要求所有员工遵守所在国法律法规。

多方信息显示，涉案中国公民王伟晶为华为波兰有限公司公共关系部部长。据波兰情报部门一位负责人瓦西克(Maciej Wasik)表示，波兰国家安全局已经搜查了华为在当地的办公室。周四当天，波兰法院决定对两人羁押3个月。如“罪名”最终成立，两人将面临最高10年有期徒刑。在11日的回应中，华为公司表示：华为公司一直遵守业务所在国的所有适用法律法规，合规经营，并要求所有员工遵守所在国法律法规。

1月12日，中国外交部对波兰内部安全局8日拘押一名华为波兰公司员工作出回应：中方高度关注王伟晶被波兰内部安全局拘押事，中国驻波兰使馆已第一时间约见波外交部，要求波方尽快向中方就案件情况进行领事通报，尽早安排领事探视，依法、公正、妥善处理此案，切实保障当事人合法权益、安全和人道主义待遇。

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