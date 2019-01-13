港运输署：珠海口岸维持现行限时上车安排

港珠澳大桥去年10月通车后，大批内地旅客乘大桥穿梭巴士（俗称“金巴”）来港，金巴站一度大排长龙，亦冲击东涌的负荷能力，最终金巴在去年11月底对内地旅客实施限购，高峰期每小时限购2500张车票。大桥珠海口岸在官方微信帐号撰文，称金巴可“24小时现场售票不限量”，更称“现场票源充足，即买即走”。

据明报报道，运输署昨晚回复表示，经与有关方面了解及澄清，金巴维持现时安排，继续提供网上预约团体服务及网上售票，并按时段设定预售车票数量上限，以更好管理人流高峰时段。

不过，记者晚上再透过金巴的微信帐号，尝试购买周日（13日）由珠海来港的金巴车票，但系统没有要求记者选择乘车时段，只将车票分为日间（早上6时至午夜12时）及夜间（午夜12时至早上6时）车票，并未有按时段设定预售车票上限。而珠海口岸微信帐号昨天发布的“票源充足，即买即走”文章，现已经删除。

此外，对下月初农历新年假期的相关售票安排，署方表示，预计大桥旅客数目届时会较平日及周末多，运输署已与相关交通服务营办商商讨加强服务的安排，营办商除了投放138辆常设巴士及继续向跨境巴士业界租借超过30辆巴士以外，亦已购置额外20辆巴士，并会于农历新年前后投入服务。此外，农历新年假期当局会增发跨境巴士特别加班配额，以应付假期的需求。

早报订户新闻，更多精彩等着您！