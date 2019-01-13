据中新社报道，记者12日从中国电动汽车百人会论坛获悉，随着中国新能源汽车产业的发展，到2030年中国电动汽车产销将超过1500万辆；不同级别的自动驾驶基本普及，其保有量将达到8000万辆。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰在主题为“全球零排放与全面电动化”的该论坛上表示，电动汽车是新一轮工业革命的标志性、引领性产品。它是智能交通、智慧城市的基本单元；是把绿色能源、智能电网、新一代移动通讯、共享出行链接在一起的节点，从而推动能源革命、信息革命、交通革命和消费革命，可较大程度上破解能源、环境、城市交通等问题。

业内预期，到2025年电动汽车的性价比将超过燃油车，市场将以强大的力量驱动电动汽车发展和能源结构转型。

陈清泰认为，以上预测要变成现实，涉及能源结构调整、智能电网建设、交通基础设施升级、新一代移动通信支持、产业链的调整和改造等。需要做好顶层设计，把汽车、能源、通信、交通、城市进行综合考虑，实现技术协同、规划协同等，有序推进。其中，打破壁垒、放开市场，加强跨学科、跨行业的协同创新至关重要。

中国科学院院士、中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高在论坛上预计，2019年中国新能源汽车将有以下发展趋势，即汽车产业进入平衡发展阶段；市场进入真正的优胜劣汰阶段；汽车变革与能源、交通、环保革命的协同进一步增强；物流领域将是交通电动化的新重点；氢能产业前景可期等。

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