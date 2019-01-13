驻银保监会纪检监察组组长谈金融反腐：深刻汲取赖小民案惨痛教训

中央纪委委员、中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组组长李欣然早前接受采访时表示要深刻汲取赖小民案件惨痛教训。

中新社报道，李欣然指，金融是国民经济的基础和血脉，是国家重要的核心竞争力，金融安全事关国家安全。同时，金融业又是经营风险的特殊行业，涟漪效应、外溢效应明显，具有牵一发而动全身的特殊性。因此，“三大攻坚战”中，防范化解重大金融风险首当其冲，一旦处理不当，必将对国家政治、经济和大局的稳定发展产生重大影响，必然要求以纪检监察工作高质量发展来统筹反腐败和防风险。

他说，对银保监会系统项俊波、杨家才、赖小民等严重腐败案件的查处，暴露出系统诸多深层次问题。如，部分从业人员纪律规矩意识淡漠，面对金融市场巨大利益诱惑，容易防线失守被“围猎”；金融圈子小，同学、师生、同事、亲友等裙带关系交织，廉政风险容易相互传染，利益板结化突出，监管者与被监管对象之间亲而不清、公私不明，容易形成利益团伙；廉政问题存量多，增量不断，不收手、不收敛问题依然突出。

李欣然表示，当前和今后一段时期，根据银保监会系统的实际，将着力在多个方面下功夫。包括，坚持把政治监督放在首位，切实履行好协助职责。要深刻汲取赖小民案件惨痛教训，强化党的意识和纪律观念，监督对象聚焦到领导班子及其成员以及下一级拥有监管权、选人用人权、财务管理权的关键岗位一把手；以贯彻落实中央八项规定精神为切入口，持续深化作风建设，坚决破除形式主义、官僚主义，提升系统廉洁从政从业意识，着力构建监管者与被监管对象之间和谐健康的良性“亲、清”关系，修复系统政治生态；以强监督推动强监管，通过更加聚焦、更加精准、更加有力的监督，坚决守住不发生系统性金融风险底线；提升案件查办震慑力，有力化解存量，重拳遏制增量，既要坚持严字当头，敢于碰硬、敢于查处，又要严格依规依纪依法履行职责，更加谨慎、更加准确，更加讲究政策、更加注意方法，使反腐败与防风险有机结合。

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