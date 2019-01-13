台湾文化部长谁接任？高雄这两人呼声高

台湾文化部长郑丽君确定辞职，文化部内部将于明早（14日）8点20分在行政院新庄联合办公大楼一楼绿廊列队欢送。据知，郑丽君大约8点50分前往行政院交接。

据联合报报道，屡被点名接任文化部政务次长甚至教育部长的高雄市前副市长、前文化局长史哲，因是陈菊人马，以陈菊和苏贞昌的好交情看来，最有机会接任文化部长。同样曾传接任教育部长的民进党高雄市立委管碧玲，也可望仿郑丽君由“不分区立委”转任内阁阁员，创下蔡英文任内首位“区域立委”当官先例。

郑丽君1月11日周五在脸书公告想离开政府团队，同时告知文化部公关组转知媒体。行政院长苏贞昌虽于当晚慰留，但据知郑丽君去意什坚，文化部内部当日也已传简讯告知同仁欢送时间与地点。

熟悉绿营运作的文化界人士指出，郑丽君因曾任蔡英文2012年角逐总统的竞选总部发言人，2015年蔡英文再次竞选总统时，实际采用的文化政策版本也是郑丽君所拟，而非挂名文化政策召集人的现任国家文化艺术基金会董事长林曼丽版，才会顺理成章担任文化部长。郑丽君也因此被视为“英派”。

这位人士指出，但外界皆知蔡英文与苏贞昌不合，苏上任后必有自己想用的人，推测郑丽君很可能是在与苏贞昌首次会谈时意见不同，才动念离去，好在政策还能照己意时“留下最漂亮的下台身影”。其他亲绿的文化界人士也认为，民进党政府接下来一年政局诡谲，状况一定不会好，郑丽君趁现在走还能保得美名。

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