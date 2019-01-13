美媒预言2019年中国技术界动向：BAT将变成AT

美国福布斯网站1月7日发表的文章称，在2019年年初，资讯机构“硅谷巨龙”列出了对于中国风投与高技术领域的十大预言排行榜。其中包括阿里巴巴和腾讯将在中国技术经济的主要部门展开日益激烈的较量。原来的BAT三巨头将变成AT两强争霸，尽管百度正在人工智能领域带来变化。

十大预言如下：

阿里巴巴和腾讯将在中国技术经济的主要部门展开日益激烈的较量。原来的BAT三巨头将变成AT两强争霸，尽管百度正在人工智能领域带来变化。 TMD+X（头条、美团、滴滴、小米）将对中国的数字世界产生更大影响，并颠覆更多行业。小米将赢得原本属于苹果的市场份额。美团将更加深入阿里巴巴在电子商务领域的势力范围。新闻应用“今日头条”和视频应用“抖音”将从中国进入西方主流世界。在去年出现安全问题之后，网约车服务领导者“滴滴出行”的IPO可能推迟到2020年。 社交商务企业“拼多多”和数字内容提供商字节跳动这样的新公司将获得吸引力，并与中国更有声望的网络品牌——例如腾讯和阿里巴巴——展开竞争。 字节跳动公司将利用其采用人工智能技术的视频应用“抖音”和新闻应用“今日头条”持续扩大其影响力。字节跳动公司可能在今年上市。 共享单车初创公司ofo今年可能会被收购，这与其主要竞争对手摩拜单车2018年被美团收购的情况如出一辙。阿里巴巴可能买下ofo。 在中国高技术初创企业把重点放在通过高额补贴和折扣扩大市场份额之际，它们将继续快速烧钱。 随着大型基金开始使用它们在2018年筹集到的巨额资金，中国的风险投资将达到新的水平。东南亚将成为有前途企业新的风险创业目的地。 中国将继续在国内的创新，并在人工智能、电动汽车和移动通信领域突飞猛进，从而获得对硅谷的优势。随着监管限制手段的生效以及投资洪流放慢为涓涓细流，中国将谨慎地进行在美国技术行业的投资。 中国已经设立了成为世界领先创新强国的目标。2019年，它将利用自身科技产业政策和改革驱动的首创计划，在实现目标的道路上取得重大进展。 美国的数字和高技术品牌将继续艰难地在中国争取获得吸引力，只是在专门化的企业市场上会有某些例外。中国品牌已经在许多行业拥有主要领导地位。

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