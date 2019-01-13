台湾人才外流现象持续增加 73万台湾人海外工作

台湾行政院主计总处日前公布2017年台湾人赴海外工作的「海漂族」为73.6万人，续创新高。相比之下，来台工作的外籍人士中，除了高达70万的外籍劳工，在台工作的外国专业人员仅约近3.1万人。

据奇摩新闻网、联合新闻网报道，根据台湾劳动部劳动力发展署统计，去年底在台工作的外国专业人员有效聘雇人次为30,928人，今年截至10月底为30,871人。相较之下，约有73.6万名台湾人人在海外讨生活，而且近七成五是大专以上教育程度的“优质人力”，台湾人才不能留在台湾工作的问题十分严峻。

劳动部的统计显示，这些在台工作的外国专业人员，主要从事专门性或技术性工作，近两年的比重约占六成左右；其次为在补习班从事语文教师工作，占比约一成五；而在侨外资来台投资事业担任主管者，占比虽在一成以下，但近几年比重呈现逐年攀高，2016年、2017年、今年前十月的占比依序为8.3%、 8.5%、9.3%。

至于外国专业人员来台有效聘雇人次逐年上升，劳动部劳动力发展署官员表示，这代表台湾社会趋于开放，也更友善外国专业人士来台工作；另外，也与政策鼓励侨外生留台工作制度有关。

不过，外国专业人员来台工作人数，与台湾人赴海外工作人数，两者之间的人数还是天差地别，相当于流出73.6万的台湾人才，却只补进约3万的外籍人才，台湾优秀人才净流出的现状没有改变。

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