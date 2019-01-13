2020总统初选吴敦义抛参选者协商

国民党中央近期进行党籍总检查，被外界视为党员投票的先行作业，为党主席吴敦义参选党内总统初选铺路，吴敦义今早（13日）表示，没有什么帮助不帮助他，国民党提名有制度，吴也抛出，未来有意参选者协商公正无私的竞赛规则，党中央绝对公正无私。

据《自由时报》报道，吴敦义今早出席国民党台北市三合一大选感恩茶会，会前被问到内阁改组后，“蔡赖配”会是大选最大对手？吴敦义表示，还没有很深入的去评估，执政党的内阁更换，祝福会有新的方向、新的作风，但是怎么配，很难去揣测，只能去评估而已，现在还没有评估的结论。

对于近期党中央清查党籍，是否为帮助其参选总统？吴敦义反驳，没有什么帮助不帮助，国民党提名方式有制度，过去也有过全民调，后来变更为临时党代表大会来做否决，然后再重新征召；过去也做过全体党员决定、党代表决定，也曾有七成民调、三成党员投票决定的，有各种制度。

吴敦义指出，将来如果已有登记的候选人差不多决定了，“他们会去协商”，看用哪种方法让国民党做一个很好、一定是公正无私的竞赛规则。

吴敦义强调，从九合一大选可以感觉出来，党中央是绝对公正无私的，才能够选出有能力、品德操守都好、有机会当选的出来选，才能赢得比较多的战绩。

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