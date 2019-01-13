美国出台新导弹防御政策：或破坏中美俄核平衡

据美国《防务周刊》1月12日报道，五角大楼的《导弹防御系统评估》在推迟了一年多后，决定于下周发布。目前有消息称，有权威人士预计该文件将呼吁对新的导弹防御技术进行投资，并改变美国对俄罗斯和中国的导弹防御政策——换言之，美国将在新政策中尝试打破固有的核平衡。

新浪新闻引述评估报告，多年来，美国一直坚持认为，为了避免潜在的中美俄核竞赛，美国不会投资用来对付中俄等常任理事国的战略导弹防御系统。美国的“导弹防御系统”是针对那些可能寻求攻击美国或其盟友的“小国”——主要是伊朗和朝鲜。

特朗普政府在2017年底发布的《国家安全战略》（National Security Strategy）强调了美国导弹防御的重点，称“美国正在部署一个以朝鲜和伊朗为重点的多层次导弹防御系统，以保卫我们的国土不受导弹袭击。”特朗普强调，加强导弹防御不是为了破坏战略稳定，也不是为了破坏与俄罗斯或中国的长期战略关系。

经历过冷战的核恐慌以后，美国人不愿意重蹈苏联时代的恐怖核竞争。

但时代变了，在2017年年末，朝鲜拥有了能够打击美国本土的弹道导弹，同时2018年年初美国将国策调整为重回“大国竞争”。这一系列事件导致了《导弹防御系统评估》的推迟，看起来新时代核平衡与核竞争也不是什么不可打破的东西。

目前有消息称，有权威人士预计该文件将呼吁对新的导弹防御技术进行投资，并改变改变美国对俄罗斯和中国的导弹防御政策——换言之，美国将在新政策中打破固有的核平衡。

防务新闻援引战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）的托马斯·卡拉科（Thomas Karako）等分析人士的话称，在一个大国竞争的时代，就像2018年年初发布的《国防战略》（National Defense Strategy）所阐述的那样，美国必须要制定应对中俄导弹威胁的计划，以保护美国本土和盟友。

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