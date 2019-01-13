留在北上广：科技公司负责人建议降低人才生活成本

北京市政协委员、知乎首席执行官周源，市政协委员、58集团首席执行官姚劲波，市政协委员、当当网董事长俞渝等就降低人才在京生活成本，让高新人才更好地留京发展发表观点。

据《新京报》报道，北京市政协委员、58集团首席执行官姚劲波说：“我发现北京这几年创新的密集度在下降，原因之一就是成本高，创业成本在上升，比如房租、交通等。很多人才离开北京时说北京生活条件不好、落户不容易。北京想要引进人才、留住人才，我建议把个人所得税累计金额和薪资作为落户的条件，增强北京对顶尖人才的吸引力。”

当当网董事长俞渝称，北京营商环境整体挺好的，目前影响营商环境的重点问题是成本问题，具体而言是人才成本问题。“早年当当网可以用北大、清华的毕业生，现在可能用不起这些年轻人，他们每人每月花几千元住合租房，这样的生活条件会影响他们的创新力，因为容错率太低的生活不利于创新。为了降低成本，很多企业甚至考虑把研发中心设置在西安、武汉这样的高校多的城市，降低用人成本。”俞渝说。

她建议，可以像补贴公立幼儿园学费一样，对高新技术人才的生活成本进行补贴，在降低年轻人生活成本的同时，进一步降低企业研发成本。

知乎CEO周源提出，“为了更好地改善北京的营商环境，我觉得降低人才成本很重要。我们发现，现在北京出现了高端人才流失的苗头，主要就是一些小孩上学、户口落户等因素导致的，当然也有一些家庭的原因。所以我们应该研究一下如何能够让人才愿意并且能够长久地留在北京。”

市政协委员、龙信数据首席分析师屈庆超也从自身经历谈到：“我之前是没有北京户口，后来在作为人才被引进的时候发现了一个问题，就是如果我落户了，我的小孩也是可以落户的，但是这个落户是有年龄限制的，我建议这个年龄线可以设置到未就业人员可以随父母落户，这样也不会对北京造成负担，也有利于人才引进。”

此外，多个委员也提到了关于工作居住证的下发标准的讨论，希望可以在门槛设置上更加贴近人才的实际情况。当当网董事长俞渝还提到，“生活在北京的人才常感到有压力，原因之一就是各种生活成本太高。”

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