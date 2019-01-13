马云：真正的教育是想办法让每一个孩子做最好的自己

2018马云乡村教师奖颁奖典礼于1月13日至14日在海南三亚举行。这也是马云第四次在腊八节重回课堂。

据新浪新闻报道，马云在演讲中称，如果我们真正把“教”和“育”能够变成一门艺术，去开启很多孩子的智力。我一直这么觉得，一个人要成功，要有情商、要有智商，更要有爱商。所以刚才的这几门课，马云公益基金会不仅要在乡村里面把课堂办好，还要把全国最优秀的老师、学者和专家，通过科技手段、通过视频、通过马云公益基金会的少年宫，各种各样的手段，让全中国所有在农村地区的孩子能够享受。

马云在演讲中表示，一个优秀的老师总能发现学生身上自己都没有意识到的优点，老师的鼓励能让学生更加自信。他也分享了一个发生在自己身上的故事，称他在小时候逃课很少，但是同学都在逃课，逃课很重要的原因，老师不好，他觉得跟学生没关系，这个老师如果上课不够有艺术、不够投入、不够花心思，那个课确实没有味道。

马云表示，真正的教育是我们要想办法让每一个孩子做最好的自己。未来三十年，全世界的教育将会面临巨大的挑战，科技革命、人工智能、机器人，所有的工业时代，现在的教育是在过去两三百年，工业时代所形成的标准化、流水线、规模化，这整一套都会发生很大的变化。

马云称，他希望在乡村教育中要在这些农村地方进行大力改革，而改革这些最重要的就是从老师开始。他希望我们的孩子有情商，有智商，有爱商，有担当的责任，敢做自己。

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