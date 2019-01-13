伦敦证券交易所据称游说中国在本月启动已被拖延的沪伦通

（伦敦彭博电）知情人士透露，伦敦证券交易所正在进行最后的努力，以期在1月底之前实施已被拖延的沪伦通。

因细节未公开而要求不具名的知情人士说，伦敦证交所新兴市场策略主管Martina Garcia过去几天前往中国会见政府官员。但一位知情人士称，沪伦通尚未获得中国外汇监管部门的批准，并且也没有批准的时间表。

之前，人们普遍预期12月14日会是沪伦通启动日期，但并没有动静，且没有官方解释。根据沪伦通项目，两地上市公司将可以到对方交易所发行股票。这是中国金融市场开放、人民币国际化努力的一部分。对于英国而言，这个合作提供了新的潜在上市公司来源，在准备脱离欧盟之际提供了一个亚洲桥头堡。

伦敦证券交易所发言人拒绝发表评论。中国证券监管机构没有立即回复提问传真。

一位知情人士透露，作为伦敦证交所沪伦通项目的负责人，Garcia经常访问中国。另一位知情人士说，她周五访问了上海证交所。

2月初中国将迎来春节假期，会放假一周。

到目前为止，只有华泰证券获准在伦敦发行股票；汇丰曾表示正在考虑参与该计划并可能在上海发行股票。

一位知情人士表示，截至去年年中，有6家中国公司和3家英国公司准备利用沪伦通；该人士表示，伦敦证交所希望把互联互通扩大到深圳证交所，并希望向中国投资者开放伦敦上市的交易所交易基金。

早报订户新闻，更多精彩等着您！