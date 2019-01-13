中国各类自然保护地已达1.18万处 占国土面积18%以上

记者从日前在安徽合肥召开的全国林业和草原工作会议上了解到，目前中国各类自然保护地已达1.18万处，占国土面积18%以上。

据新华社报道，其中包括国家公园体制试点10个，国家级自然保护区474处，国家级风景名胜区244处，世界自然遗产13项，自然和文化双遗产4项，世界地质公园37处，国家地质公园212处，国家级海洋特别保护区71处。

自然保护地是各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。

2018年，中国新增国家级自然保护区11处，国家级自然保护区已达474处。自然保护区范围内分布有3500多万公顷天然林和约2000万公顷天然湿地，保护着90.5%的陆地生态系统类型、85%的野生动植物种类、65%高等植物群落。

近年来，中国进一步加大对世界遗产和风景名胜区、地质公园、海洋特别保护区等自然保护地的管理和保护。目前，中国共有17项自然遗产和自然与文化双遗产，总面积达6.8万平方公里。其中自然遗产13项、自然与文化双遗产4项，数量均居世界首位。2018年，继贵州梵净山成功申遗后，中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期盐城部分）正式申报世界遗产。

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