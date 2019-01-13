陕西神木矿难 项目单位曾被列为停产停建整改煤矿

陕西省神木市百吉矿业李家沟煤矿昨天（1月12日）井下发生事故。经核查，当班入井矿工共87人，事故发生后66人安全升井，21人被困。截至目前，被困的21人均已遇难。

据《红星新闻》报道，百吉矿业的名字曾在2017年出现在陕西省煤矿“体检”专项工作的责令停产停建整改煤矿之列。

根据2012年4月2日陕西省发改委对神木县经济发展局《关于神府矿区李家沟煤矿项目核准的批复》(陕发改煤电〔2010〕367号)，当年结合省工程咨询中心评估意见，为合理开发利用矿区边角煤炭资源，支持地方经济发展，同意建设神木李家沟煤矿项目，项目单位为神木县百吉矿业有限责任公司，项目建设地点位于榆林市神木县。

批复中要求，要严格执行项目安全、环保、水土保持、消防和职业病防护等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保设施质量，在项目建设和生产期间切实做好煤矿安全及环境保护工作。

同时要求项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等的招投标要严格按照国家有关规定组织实施。

神木县百吉矿业有限责任公司官方资料介绍，该公司成立于2003年12月，属股份制民营企业，位于陕西省榆林市，主要经营电石、硅铁、矿产品及法律、法规允许经营的其他物资，近几年，公司发展的着力点，主要集中在煤炭资源开采利用方面。

2017年陕西省煤矿开展全面安全“体检”专项工作，从2017年3月份开始，持续到2017年年底。“体检”内容包括责令停产停建整改煤矿、长期停产停建煤矿、列入淘汰落后、化解过剩产能退出规划（计划）尚未停产的煤矿等。其中百吉矿业的名字出现在责令停产停建整改煤矿之列。

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