谈2020台湾总统选举 朱立伦：自己强不强比较重要

台湾行政院长赖清德率内阁总辞后，外界评估赖可能与蔡英文总统搭挡，在2020形成“蔡赖配”。对此，已表态角逐2020年总统大选的前新北市长朱立伦昨（12日）直言，现在喊“什么配”都太早了一点，民进党内可能还有派系竞逐的过程；他还说，不用去担心别人，关心自己强不强比较重要。

朱立伦昨日中午出席企业尾牙活动，针对国民党内总统初选制度，有党务人士指称先进民主国家中，没有政党初选采全民调；朱立伦表示，过去这么多年来党不断改革，最希望的就是一个公平、透明、公开、让大家可接受的机制，也是2020年胜选好的机制，盼能争取更多民众对党的支持，不要在过程中让民众失望。

针对初选机制，国民党组发会主委李哲华表示，根据党内规定，总统候选人的提名，由中央委员会依据“党员投票”（占30％）与“民意调查”（占70％）结果决定提名名单，报请中央常务委员会核备后，提报全国代表大会通过。

不过，若有2分之1以上的登记者同意采用全民调，就可用全民调，当事人意愿最重要。

至于外传2020“蔡赖配”，朱立伦则说，大家都知道民进党派系非常复杂，不经过一番厮杀，都不知道最后结果会是怎样，所以现在喊“什么配”可能都太早了一点。至于“蔡赖配”是否算强力组合？朱仅笑回:“不用去担心别人怎样，关心自己强不强比较重要”。

另一方面，对于苏贞昌“回锅”接阁揆，相关人事遭蓝营讽“失败者联盟”，绿委则反酸上次输300万票的朱立伦也不要再选总统了；朱立伦对此则坦言，每次的失败都要反省，3年多前的惨败是人生非常大的挫折，也是自我反省的最好机会，无论是酸、骂或鼓励，都谢谢大家给予反省机会。另外，国民党主席吴敦义12日前往云林县举办九合一选举感恩茶会，对于参选总统一事表示还未做出决定，目前首要任务是建立党内完整的总统、立委选举提名机制，也希望蔡政府新内阁能以一中各表的九二共识为基础，带领全国人民拼经济，而非拼斗争和拼清算。

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