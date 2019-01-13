王健林：今年万达商业要剥离所有房地产业务 今年起不对外发布工作报告

王健林在万达集团2018年工作总结中表示，按照投资协议，万达商业今年内要剥离所有房地产业务，一平方米房地产开发也不能有，成为彻底的商业管理运营企业。他相信这件事做完以后，市场看到的将是一个中国少见的优质企业。

综合新浪财经、华尔街见闻等媒体报道，王健林同时强调要推动万达广场资产证券化。他说：“像万达广场现金流好，资产又有升值空间，这么好的物业，我理解在市场上应该属于稀缺资源。希望资本中心努力，今年要把资产证券化做起来。”

对于万达为什么要从房地产转型？为什么否定自己已经成熟、做得不错的商业模式？为什么折腾自己？王健林指出，因为房地产行业有两个比较大的缺陷，一是房地产是强周期性行业，好几年差几年，在周期变化中很多企业死掉。二是房地产现金流不长远。房子不是快销品，即使比起汽车这样的耐用消费品，更新速度也慢得多。

他并指，一个国家城市化率达到70%左右，房地产市场就会萎缩。一些企业在房地产行业活上几十年、上百年是可能的，但是市场销量萎缩后，行业里的企业数就会大幅减少。

王健林最后还称2018年万达工作报告还是正常对外发布，2019年以后工作报告将不对外发布。

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