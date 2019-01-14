春晚深圳分会场将实现4K超高清电视5G网络传输

中国央视春晚将在今年的深圳分会场实现4K超高清内容的5G网络传输。这是中国首次进行的5G网络4K传输。

中新网报道，1月13日晚，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。这也是中国首个国家级5G新媒体平台建设后的又一个重要突破。

报道指，本次传输测试工作，通过中国移动的5G试验网络，成功实现了将央视春晚深圳分会场4K超高清信号回传至中央广播电视总台北京机房，同时将总台4K超高清北京景观信号传送至位于深圳分会场的总台4K超高清转播车展现实时信号，从而为2019年春晚5G技术的应用做好技术验证和准备。

2018年12月28日，中国首个基于5G技术的国家级新媒体平台在中央广播电视总台开建。当天，中央广播电视总台与中国电信、中国移动、中国联通、华为公司共同签署了5G新媒体平台合作建设框架协议，总台5G媒体应用实验室建设随即展开，目前已初步完成实验室规划设计和系统准备，支持开展基于5G网络的4K超高清视频传输、4KVR直播制作、4K视频移动编辑以及4K频道手机投屏等多项应用实验。

根据中央广播电视总台5G新媒体平台建设发展规划，今年全国两会期间，还将启用5G媒体应用实验室，稳步打造成为5G相关应用常态化的测试、体验和展示平台，开展支撑4K超高清视音频节目回传和直播的5G专项技术研发。与此同时，将同步实现10个试点城市4K超高清视频信号的5G直播。

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