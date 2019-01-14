将接副阁揆 陈其迈：与韩国瑜充分合作

据《自由时报》消息，台湾前立委陈其迈确定接任行政院副院长，他昨天透过直播表示，一定会跟高雄市政府、韩国瑜市长充分合作，让高雄更美好。

韩国瑜曾说过，陈其迈接行政院副院长后，会送上两个相信，第一个是相信陈其迈一定会有杰出的表现，第二个是相信陈其迈一定会大力帮助高雄。

对此，陈其迈透过面簿直播表示，谢谢韩国瑜的祝福，高雄其实是他们共同的故乡，所以他之前也讲过，不管是“韩粉”、“迈粉”，在选举过后大家要爱与包容，共同合作让家乡更好。

陈其迈说，他也要替韩国瑜加油，高雄其实有很多重大建设，包括产业转型的桥头科学园区、捷运绿色交通路网的规划，或者他之前讲的智慧城市等，他也知道韩国瑜对高雄提出了很多的看法和规划，假如韩国瑜能够在最短的时间，把这些政策做一些集成，有一些优先順序，中央地方一定会携手合作。

陈其迈说，他一定会跟高雄市政府、韩国瑜充分合作，让高雄更美好。

陈其迈也感谢总统蔡英文、行政院长苏贞昌对他的信任，“面对这个艰难的工作，我知道上任以后，第一件最重要的事情就是要与苏院长冲冲冲！在工作岗位上，以紧紧紧的执行力，全力以赴！”

陈其迈说，接受这份职务，在野党形容是失败者联盟，这些不管是酸言酸语也好，或是批评，他会永远放在心里，更虚心地倾听民意，也一定更加努力打拼，用尽他全身的力气，让台湾更好，重新赢得人民的信赖。

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