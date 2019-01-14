苏贞昌内阁若是复仇者联盟 台学者：莫非把选民当仇家

台湾文化大学新闻系主任、曾任马英九政府时期行政院发言人的胡幼伟日前在面簿发文批评最近的内阁改组，指若把不变的阁员要界定为“复仇者联盟”，那仇家不就是选民了。

据联合新闻网报道，胡幼伟说，这样的内阁改组方式，只说明了一件事：民进党不认为自己的政策路线和所用的人，有什么需要彻底改变之处。他指出，内阁改组，本来就是一种政治动作，它应该要传递一种明确的讯息：“我们决定要改变！”如果一定要把不变的人界定成是“复仇者”，请问：这仇家是谁？

他认为，仇家不是去年九合一大选的胜选者，是选民才对。因为选民拋弃了民进党，不是竞选对手拋弃了民进党；也只有选民能让民进党下台。

胡幼伟说，民进党不改变基本政策路线，2020时，就是和一样的仇家，用一样的招式再比划一次，结果，当然也就不会改变。他认为，只不过上次仇家只是除掉几个小弟，明年不认输、想来报仇，那么，仇家也没有选择，除了弄掉更多小弟，也要把老大一并弄掉。

他表示，若民进党真的以“复仇者联盟”封号自勉或自得，从仇家选民的角度来看，这不是傲慢，什么才是傲慢。如果你们不认错，我们选民为什么要认错呢？那只好再决斗一次，看是你们比较厉害，还是我们比较狠吧。



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