微信灰色利益链：账号地下交易 最高叫价500元

据《北京青年报》消息，中国武汉警方近日侦破了一起诈骗案件，引发关注。

嫌疑人虚构一个期货交易平台，冒充“白富美”拉投资者入群，群聊中，佐以“分析师”、“预测师”、“精算师”等人不断发送的盈利消息，引诱投资者投入真金白银。警方侦查发现，这个300余人的聊天群中绝大多数参与者是“托儿”，通过一人掌控多个微信号的形式“自说自话”，上演骗局。识破套路后，警方将受害者的8.4万元（人民币，下同）成功追回。

调查发现，骗局背后隐藏着一个“买卖微信号”的“地下”交易市场。有商家利用社交媒体兜售微信号，将所售微信号分为新号、老号、半实名和实名绑定支付软件等不同类型，单个叫价58元至500元不等。而买卖微信号背后，则牵出诈骗、非法开展股票博彩、色情行业等“灰色”利益链

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商家介绍，其售卖的微信号不是电脑机器人，“而是用手机注册后再解绑留下的微信号”，输入账号、密码可以直接登录使用。《北京青年报》记者以“需要建群、方便‘一人分饰多角’、掌握多个微信号”为由咨询商家，商家建议可以购入多个微信号同时使用。他还提醒，为了防止被封号，应注意“不要用手机‘多开’”，保证一台手机只登录一个账号。但他补充说，“电脑可以‘多开’，开几十个到100个没有问题，关的时候一个一个关就行。”

“如果涉及收款、转账，你还可以从我这里买半实名或实名绑卡的号。”商家介绍，半实名号有转账额度的限制，但实名的没有，因此两者价格差异较大，价格越贵的微信号转账功能越齐备。“半实名的号单价是168元，实名的单价是268元。”商家还透露，从他那里购买微信号的买家以“玩股票”和“进行博彩”的居多，但购入后用来做什么、是否涉及诈骗，他并未回应。

支付58元后，《北京青年报》记者购入一个微信号进行测试，输入账号、密码后弹出验证页面，需要通过短信或扫二维码的方式进行验证。按照商家的引导，将二维码截图发给商家后，通过对方的操作，新号迅速通过验证。观察发现，新号和用户自行申请的微信号一样，可以加好友、建群、编发朋友圈，但不能接收红包和转账。

《北京青年报》记者调查发现，买卖微信号的交易背后往往藏着“灰色”利益链。一名不愿具名的博彩行业人士解释，他购买微信号是因为“每天都需要在微信上频繁转账，并且为了拉拢客人，会经常在朋友圈或群发一些违规违禁的内容。”该人士称，“微信号经常会被查封，所以必须要留有多个备用微信号，以备不时之需。”

还有买家自称买得最多的是满一年以上的微信号，“一旦被封号了很快就会解封，解封方法就是邀请好友进行申诉，最快当天解封，最慢要等一个月。”与《北京青年报》记者的探访结果类似，买家描述称，他们购入的微信号根据注册时间长短价格有所不同。

近几年，倒卖微信号及背后的诈骗案例屡见不鲜。去年6月，广东惠州市警方曾打掉一个“编造悲惨身世，以‘卖茶女’身份诈骗”的团伙。犯罪嫌疑人利用330多台电脑主机、2300多部手机、3000余张电话卡、15台猫池发射器、劣质茶叶和银行卡等作案工具，通过作案微信账号，虚构家庭背景博取同情，骗事主高价购买劣质茶叶。收到钱款后，“卖茶女”便拉黑对方。最终，当地警方捣毁6个主要活动窝点，抓获犯罪嫌疑人296名，刑拘犯罪嫌疑人239名。据警方统计，该案涉案金额达上亿元人民币，受害人数在3000人以上。

探访过程中《北京青年报》记者还发现，社交媒体上“出售微信号”本身也存在骗局。不少求购者事后晒出聊天截图和商家账号称，在网上求购微信号，添加商家账号转账后被对方拉黑。这些受害者的被骗金额从10多元到上百元不等。

对于有人出售微信账号一事，北京市康达律师事务所韩骁律师指出，使用者无权售卖其微信账号，其他网民也不得购买他人的微信账号，私自买、卖微信账号的网民均需对平台承担违约责任。他指出，如果买卖微信账号的网民使用这些微信账号进行诈骗、非法开展股票博彩等违法活动，也需要承担相应的法律责任。

与此同时，韩骁律师表示，微信、QQ等平台发现网络用户利用网络服务实施侵权行为的，应采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

就“买卖微信号”背后暗藏诈骗、博彩等“灰色”利益链的现象，微信团队上周回复称，何先生遭遇的骗局类似于“荐股类欺诈”。针对这种情况，微信团队表示，将根据相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人账号使用规范》，对非法荐股行为进行专项清理并持续打击，对微信群进行限制群功能处理，对个人微信账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

同时，针对在一个设备上同时登录、使用多个微信账号，利用微信外挂工具组织赌博平台，恶意引导用户参与赌博并从中收取平台使用费等“外挂”行为，微信团队称将依据违规情节进行处理。

此外，就不法商家利用QQ检索渠道进行“买卖微信号”违法行为，QQ安全团队表示，QQ坚决打击治理任何“贩卖用户个人信息”等违规违法行为，收到举报后会第一时间对相关检索关键词进行快速屏蔽处理，并对违规QQ群、账号进行封停。

截至1月10日晚，《北京青年报》记者此前探访发现的违规售卖微信号的QQ群、个人QQ账号和微信号，以及博彩、涉嫌招嫖的微信群均已被查封。

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