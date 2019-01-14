《环时》社评：波兰这次显然做了美国的帮凶

中国电信巨头华为波兰分公司高层王伟晶近日被波兰当局以涉嫌从事间谍活动被拘捕，引发不少舆论关注。对此，中国官媒《环球时报》昨晚发布社评称，波兰方面的这些举动印证了人们的一个怀疑，波兰高调抓捕华为员工是出于政治目的，它在迎合美国打击华为的行动。

以下为《环球时报》社评的全文：

在以“从事间谍活动”罪名逮捕一名华为员工后，波兰内政部长布鲁津斯基星期六表示，北约和欧盟应当就是否将华为设备排除在欧洲市场之外制定共同立场。此外人们注意到，波兰国家情报机关发言人星期五在推特上公布被捕人员身份时，特意@了美国CIA、FBI、国务院以及北约的官方推特账号。

波兰方面的这些举动印证了人们的一个怀疑，波兰高调抓捕华为员工是出于政治目的，它在迎合美国打击华为的行动。

中国和东欧国家之间极少发生公开的间谍案纠纷，我们不记得中波之间有过这样的冲突。波方表示此次指控是针对个人行为，与华为公司没有直接联系，但是它的整个处理方式已经对华为的声誉造成损害。华沙方面很清楚此事的这一特殊效应，它一方面在表达对华盛顿的效忠，一方面在冲北京耍滑头。

波兰呼吁北约和欧盟针对华为产品制定统一立场，一方面它担心遭到中国的报复，希望拉上北约和欧盟，分担自己的压力。另一方面它挑头这样呼吁，也是进一步帮美国的忙，协助将美国打压华为的立场北约化和欧盟化。

北约和欧盟还从来没有过打压一家公司的集体行动，排斥华为是美国发起的，这一行动包含着华盛顿不希望中国公司在竞争中领先的明显意图，如果北约和欧盟集体响应，等于是这两大组织与美国的要求直接对表，那将开创不利于欧洲利益的一个先例。

欧洲国家的4G网络大量使用华为设备，没有任何证据可以证实华为设备损害了欧洲国家的网络安全。欧洲的4G网络是独立和自由的，而从5G开始，欧洲国家的通信进步要听命于美国的指挥吗？波兰在把欧洲朝错误的方向引导。

波兰在欧洲属于中等国家，影响力有限，历史上有被侵略、瓜分的很多遭遇，它很担心俄罗斯对它的威胁并没有被真正消除，尽管它已经加入北约。争取美国的最大安全保障被波兰放在安全政策的首要位置，它正在争取美国在波兰驻军。但波兰的安全焦虑在欧洲、尤其是西欧并非是普遍的。

在中美之间搞选边站，在华为问题上做帮助美国的志愿者，多数欧洲国家没有这样的积极性。一些欧洲国家远离华为设备，一是受美方宣传的影响，担心华为设备真的不安全，二是受到了美国胁迫。像波兰这样公然跳出来的欧洲国家，还是第一个。

华为是中国做得最好的民营高科技公司，它虽没有任何国资参与，但它作为中国公司的标签很突出。它的遭遇具有象征意义，中国政府和中国社会协助华为维护合法权益，是必须尽的义务和努力，如果华为遭到重创，对中国全社会的信心都将造成打击，也会让外界认为欺负中国企业是可以做的事情。

一些西方舆论将中国政府维护华为在海外的合法权益作为华为与中国政府关系密切的证据，国内极少数屁股坐到美国一边的人也鼓噪称，中国没有理由动用国家资源去为一家民营企业的海外纠纷埋单。我们认为政府决不可搭理这些声音，受他们骚扰甚至误导。保护本国企业，无论它们是什么所有制，这是政府必须履行的职责。

我们主张，中国政府应坚决与波兰方面交涉，并对其开展相应的反制。波方抓“中国间谍”，那么中方就应当用国际上处理“间谍案”的通例来回应。全世界都明白波兰这一次做了美国的帮凶，那么我们就应该让它吃点苦头，无需顾忌西方舆论会说什么。

在这种时候，软弱是中国形象最大的忌讳。我们不会欺负波兰，也完全犯不上欺负它。但当它冒犯中国的时候，它就须付出国际上通常预期的应有代价。



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