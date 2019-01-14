市长陈吉宁：北京市财政收支矛盾凸显

北京市预测今年市经济增长和公共预算收入增长都将放缓，财政收支矛盾凸显。

北京市市长陈吉宁今早做政府工作报告。报告显示，北京市2018年生产总值比上年增长6.6%，而今年预期增长目标为6至6.5%，比去年低。

报告也显示，北京市去年的一般公共预算收入增长6.5%，与市生产总值增幅相近。预算收入今年的预期目标则是增长4%，不但比去年的预算收入增幅低，也与今年的市生产总值增幅有一定的差距。

陈吉宁解释，北京市经济存在下行压力，财政收支矛盾凸显。

他分析，北京市面对的挑战包括，原始创新能力不足和科技与产业创新脱节问题并存，科技创新支撑引领作用不够。另外，北京市对外开放理念、能力和水平不足，与大国首都的地位和形象仍不相适应。

为打造大国首都，北京市近年大力推动改善市容的工作。

陈吉宁表示，北京市坚持先立后破，广泛听取群众和专家意见，坚定有序推进疏解政治促提升专项行动，取得重要阶段性成效，市民满意率达九成以上。

他介绍，北京去年退出一般制造企业656家，疏解提升市场和物流中心204个，整治“开墙打洞”8622处，完成1141条背街小巷环境整治提升，核心区80公里道路电力架空线入地，拆违腾退土地6828公顷。

北京也加强绿化工作，建设公园和还绿，全市公园绿地500米服务半径覆盖率提高到80%。（《联合早报》北京特派员游润恬报道、摄影）

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