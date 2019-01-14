陕西省委：对神木矿难相关责任人依法依规严肃问责

据《新京报》报道，陕西官方微信透露，1月12日16点30分左右，神木市百吉矿业李家沟煤矿井下发生重大事故。事故发生时，当班入井矿工共87人，66人安全升井，经搜救确认，21人遇难。
接到事故报告后，陕西省委书记胡和平、省长刘国中先后作出多次批示，要求省直有关部门和榆林市要立即组织力量全力开展救援救治工作，同时采取有力措施防止次生灾害发生；要迅速展开事故原因调查，消除隐患，堵塞漏洞；要举一反三，对全省煤矿开展一次安全生产大排查，落实安全生产责任，坚决防止重特大事故发生。省委常委、常务副省长梁桂，省人大常委会副主任、榆林市委书记戴征社连夜赶赴现场指挥救援。
13日上午，根据省委安排，刘国中赶赴事故现场，了解井下情况、救援进展和事故原因，随后在指挥部召开专题会议部署有关工作。他强调，要按照中央领导同志的重要批示精神，按照胡和平书记的要求，积极稳妥做好搜救工作，全力防范次生灾害发生，确保救援人员安全。要深入耐心细致地进行善后处置，全力配合国家有关部门、依靠专业力量彻底查清事故原因，及时向社会公布处置进展，对相关责任人依法依规严肃问责。要举一反三，进一步严查全省煤矿安全隐患，同步做好道路交通、危险化学品等各领域安全生产工作，加强应急值守，切实保障人民群众生命安全。
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