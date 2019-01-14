苹果三大机型降价 能否挽救中国市场

据《新京报》消息，1月11日零点开始，京东、苏宁下调部分iPhone机型价格，相比苹果官网报价，降幅达到千元（人民币，下同，约200新元）有余。紧随其后，拼多多也加入降价队伍。

一位中关村苹果手机渠道商透露，通过渠道价格的大幅调整，能够从侧面反映苹果官方出货价格的调整，例如渠道价降幅为500元，则官方出货价则远高于这一降幅，可能达1000元。

对此，研究机构Strategy Analytics分析师吴怡雯表示，这是一个偏短期的策略，与现有产品的库存情况更为相关。从中长期的角度来看，苹果2019年发布的新机型及其定价更值得关注。苹果目前的产品价格偏高，不利于出货量及苹果手机用户数量的增长。

苹果官方没有针对本轮降价做出回应。

京东平台的iPhone 8/8Plus价格11日下调至3999元和4799元，降价幅度分别达到600元和800元。这一报价，与苹果官网相比，分别差出1100元和1200元。

此轮降价，苏宁同样不甘示弱。在官方微博上宣布“大幅下调iPhone价格”，其中iPhone XR 128GB版本到手价仅5799元，比其他电商平台低700元，相较于苹果官网6999元的价格，便宜了1200元。

11日下午，拼多多亦对外宣布下调最新款iPhone售价，其中，iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等热门机型最低价格分别为5099元、7299元、8099元，部分产品较苹果官网价降幅达1500元。

与苹果官网价格相比，京东、苏宁的苹果自营店价格一直比较优惠。有时，电商平台会推出促销活动，降低苹果手机价格补贴用户。

对于此次价格调整，京东方面透露，是得到苹果官方通知和授权。不过，《新京报》11日致电苹果客服，对方称没有接到任何降价通知。

此外，据每日经济新闻报道称，深圳华强北手机经销商收到了来自苹果的降价信息，iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max等产品均开始降价。其中，去年苹果发布的新机iPhone XR降价幅度最大，仅渠道价便下降450元，目前售价为5250元。

10日从一位中关村苹果手机渠道商了解到，2018年9月发布的iPhone新品仅iPhone XR渠道价下降。iPhone XR除了黑色和白色款，64GB版本已经降到5100元左右，128GB版本跌至5600元左右。相比前一日报价，降幅大于400元。

“这个跌幅还是很大的，”他介绍，通过渠道价格的大幅调整，能够从侧面反映苹果官方出货价格的调整，例如渠道价降幅为500元，官方出货价则远高于这一降幅，可能达1000元。

有知情人士称，苹果供货价格会更灵活，比如公司采购一般是9折。普遍来讲，新品发布后老款产品会下调价格，此次下调有可能是因为销量不佳的关系。

有报道称，这并非苹果第一波降价动作。2018年12月中旬，苹果中国官网推出了折抵换购活动。

其实，由于新款手机的价格较高，导致现存的苹果手机用户缺乏换机动力，目前苹果降价和优惠的主要机型为iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone XR，这对缺乏经济条件的用户有一定吸引力。

郭一君（化名）早前参加了苹果的换机活动，将自己的iPhone 6换购为iPhone XR。他表示旧手机的性能局限明显，因此选择这样性价比较高的方式进行换机。

而在即将毕业的陈一舟（化名）看来，苹果旧款手机的降价幅度比预期中高，有意考虑将手中的安卓手机换为iPhone 8。不过，也有一些苹果手机用户持观望态度。他们认为iPhone XS和iPhone XS Max的价格未出现明显下调，希望等这两款新机型继续降价后再入手。

“iPhone降价挺好的，正好我也想换手机了。”梁潇从2012年起先后用了iPhone 4、iPhone 5S、iPhone 7和iPhone 8Plus等产品，如今使用的iPhone 8Plus为2018年购买。“iPhone 8Plus的电池挺好的，但是Wi-Fi切换功能有点问题，需要寄回原厂维修。”梁潇正有意买一个iPhone X或iPhone XR。

“如果再降价那就观望一下，春节前应该会买一个。” 梁潇认为，iPhone降价主要去是库存，并不影响iPhone品牌。

以iPhone XR为例，本来在未开卖前，被多方预测机构认为会大卖，然而现实是，iPhone XR开卖后，其销量远不及此前预期，上市三个月，官方就开始降价。

1月初，苹果16年来首次降低营收预期，从之前预期的890亿-930亿美元，降低到840亿美元。

iPhone一直是苹果公司的主要收入来源，因此iPhone业务的表现也至关重要，去年三季度iPhone业务的营收占比达59.2%。库克在一封致投资者的信中表示，iPhone更新换代次数低于预期。iPhone营收低于预期（主要是大中华区的营收低于预期）导致苹果本季度的营收低于原先的指导，并很大程度上使得苹果的全年营收同比下降。

其实，此前已经出现iPhone营收不及预期的信号。2018财年第四季度的财务业绩显示，iPhone销售量为4688.9万部，与2017年同期的4667.7万部相比微增长，未能达到预期的4700万部。不过，当季iPhone营收未出现下滑，还实现了同比增长29%。

中国信息通信研究院发布的2018年12月中国国内手机市场运行分析报告显示，2018年全年，中国智能手机出货量3.90亿部，同比下降15.5%，其中Android手机在智能手机中占比89.3%。

Gartner中国研究副总裁盛陵海认为，苹果手机在中国市场面临两个问题，第一是产品价格高，第二是新产品创新不明显，体验上与老机型无太大差异。



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