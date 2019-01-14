台湾阁揆今早正式交接

台湾行政院长上午进行交接，新任阁揆苏贞昌表示，基于对台湾和人民的责任、对土地的热爱，他决定承担此重责大任，他现在就是卷起袖子，只有做出成绩才是一切，让人民感觉好才是王道，现在开始冲，让人民更有感!

前行政院长赖清德在卸任前语重心长地指出，为了台湾的长治久安，台湾必须诚实面对三个层面的问题，一是宪政改革，无论未来要走向总统制、内阁制或双首长制，国会议员应兼任内阁阁员，减少立法和行政的落差，提高行政效率；二是建立以台湾利益为优先的政党文化；三是台湾内部应团结共同面对中国大陆，大陆国家主席习近平清楚指出，“九二共识”就是一个中国原则，没有任何模糊的空间，各政党不应心存幻想，否则台湾的机会会一日一日的流失，只有团结，台湾的力量才会壮大。他最后以三声“加油”为新团队打气。

负责监交的副总统陈建仁告诉大家，“苏院长回来了，执政团队要赶快接上地气，一起卷起袖子，一起冲冲冲，为大家打拼”。他也意有所指地说，赖清德暂时休息是为了走更远的路，暂时卸下担子是为了日后挑起更重的担子，相信在壮大台湾，守护台湾的路上，赖会再度和大家相逢。（联合早报记者庄慧良台北即时报道）

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