柯文哲确定三月中访美 七天行程走访四城市

台湾2020总统大选布局展开，不仅蓝绿近来动作频频，被外界认为也是下任总统热门人选之一的台北市长柯文哲，近来悄悄成立“国际政经战情室”，工作内容除要分析国内外情势，三月访美行程更是战情室的实兵操作处女秀。

据联合新闻网报道，柯文哲对此表示，身为台北市长，也要监看国际局势、中国大陆局势、国内经济走向等，所以在北市府11楼就设了一个专门算是一种会报的机构，本来就要知道外面的局势。

据了解，战情室主要有三人，分別是北市府副发言人陈冠廷、北市府秘书处主任研究员李缙颖、陈建璋等人。

陈冠廷表示，其实没有实质上的战情室，只是幕僚团队都会整理不同局处的重要资讯会整给市长，包含国际、内政情势等，让市长掌握，包含所有国际重要情势都会收集，像是东亚各国情势，特別是日、韩等理念相近、地理位置接近，政经情势和台湾紧密接触的国家。

不过外界解读战情室就是为了2020布局，陈冠廷说，身为首都市长，本来就必须要和各国驻地、外交单位、商业单位有非常紧密的交流，这是他的工作内容之一。

陈冠廷还说，行政院也有相关舆情、国际情势的周报、日报，包含总统府也有，这都不是新的事情，但必须持续去做。

陈冠廷强调，六都，特別是重要的都市首长都必须要有国际观，中央部会也都会有相关幕僚做同样的事情，如果没有，更应该要好好促成，好让首长可以和国际接轨。

此外，据透露，柯文哲访美已确定在三月中，行程以美东为主，总计七天，除访华府，还包括东岸大城纽约、波士顿、亚特兰大等地，主要拜访当地生计、新创产业，也会和当地留学生、侨界进行交流，另外也不排除可能会在华盛顿安排演说。

陈冠廷强调，这次访问美国，重视的是实质产业交流，包括生计、新创、学界等交流，这才是我们重视的，不是比规格，而是比内容。

对于在华盛顿发表演说，柯文哲直言，客随主便，目前还在安排行程。至于演讲内容是否会超出城市外交范畴？柯文哲笑说“我还没讲你怎么知道”。



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