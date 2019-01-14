海关总署：2019年中国外贸增长速度可能有所放缓

谈及对2019年中国进出口走势的看法时，海关总署新闻发言人李魁文今天（14日）表示，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。

中新社报道，国务院新闻办今日上午举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在会上对2018年全年进出口情况进行了介绍。

为何四季度外贸进口增速略有放缓？李魁文从两个方面做出解释。首先，他指出，这是季度进出口规模“逐季提升”。2018年1-4季度，中国进出口规模分别为6.76万亿、7.36万亿、8.18万亿和8.21万亿元，逐季提升。其中第三、第四季度的进出口规模均超过了8万亿元，处于较高的水平。

其次，他补充，季度进出口增速处于合理区间。去年基数抬高的客观因素也是造成四季度同比增速回落的最主要原因。相比三季度、2018年四季度中国外贸进出口同比基数抬高了5%。从环比来看，四季度环比三季度增长了0.3%。

当被问及“中央经济工作会议提出要看到当前经济形势稳中有忧，这个忧虑在当前外贸中主要体现在哪些方面？”时，李魁文表示，2019年中国外贸发展最大的隐忧还是：外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，一些国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。目前，主要国际组织已经纷纷下调了全球经济和贸易的增速，比如近期世界银行下调了2019年全球经济增长的预期，从3%下调至2.9%，这反映出对国际经贸走势的担忧。

而当谈及对2019年中国进出口走势的看法时，李魁文指出，总的看，当前中国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施，其效果正在逐步显现，为今年外贸发展打下了坚实的政策基础。与此同时，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。

最后，李魁文强调，随着中国进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计今年中国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。

早报订户新闻，更多精彩等着您！