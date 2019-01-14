加拿大人谢伦伯格案重审 控方指其涉有组织贩毒活动且是主犯

大连市中级人民法院今早公开重审加拿大人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉走私毒品罪一案。大连市人民检察院在庭上指控谢伦伯格参与了有组织的贩毒活动，涉及外籍和中国境内人员，且谢伦伯格是主犯。

控方在补充诉讼中提到，谢伦伯格涉及案件中，关联到两个中国境内人员，这两人已分别因涉毒活动被判无期徒刑，以及死刑、缓期两年执行。

36岁的谢伦伯格今早在庭警陪同下进入庭室，身着灰白色上衣和黑色长裤，带着手铐。法官在开审前请庭警解除他的戒具。

在今早进行的庭审中，控方对案件作出举证，并传唤此前从未出庭的关键证人和报案人许清。许清出庭作证持续一个多小时，陈述他如何怀疑涉毒活动并向警方报案，他也回答控辩双方以及被告人谢伦伯格提问。

案件中午休庭一小时，下午1时30分续审，预计今天傍晚会有判决。

据庭上陈述的案情，检方指谢伦伯格受人指派，在2014年11月19日到大连，意图分装一批放在租赁货仓里的222.035公斤甲基苯丙胺（俗称冰毒），并通过海运从大连走私到澳大利亚。

检方指他在抵达大连后曾到货仓查看，还购买分装工具和轮胎，准备把毒品藏入轮胎走私出境。这批毒品是在2014年11月11日从广东运抵大连，由一名叫许清的人接收。谢伦伯格也是在许清的陪同下购买轮胎、工具和前去仓库。

许清在怀疑有涉毒活动后报案，警方之后在货仓搜出20吨塑料颗粒，查获藏匿其中的涉案毒品。检方指，谢伦伯格在事情暴露后于2014年12月1日企图从广州转机逃往泰国曼谷，但在广州被捕。

四名加拿大驻华使馆人员今早到庭旁听，不过相关人员受询时表示不方便置评。另有公众和部分中外媒体记者近60人旁听了庭审，包括《联合早报》《华尔街日报》和法新社记者。

大连市中级人民法院于2016年3月审理该案，并在去年11月宣告一审判决，认定谢伦伯格犯走私毒品罪，判处有期徒刑15年，并处没收个人财产15万元人民币（约3万新元），驱逐出境。谢伦伯格提出上诉。

辽宁省高级人民法院上个月29日对案件进行二审公开开庭审理，当庭裁决将案件发回原审法庭重审。

检方当时提出，一审法院认定谢伦伯格为从犯和犯罪未遂并从轻处罚明显不当，并指公安部门掌握新线索显示，谢伦伯格极有可能参与了有组织的国际贩毒活动，在走私毒品犯罪过程中起重要作用。

谢伦伯格辩护人、北京莫少平律师事务所律师张冬硕则在庭上提出，一审判决没有排除多项重大怀疑，属认定事实不清、证据不充分。

据中国刑法第347条，走私、贩卖、运输、制造鸦片1000克以上、海洛英或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的，可处以15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

谢伦伯格案从关押到初审持续四年。检方上月表示此案有新的线索要求重审，法院在10个工作日后进行重审，有舆论质疑中国迅速重审案件有政治操弄和外交考量。

对此，中国外交部发言人陆慷11日在例行记者会上反驳说：“中方有关司法部门和机构采取的举措违反了中国的哪些法律条款？如果没有违反，希望这些人不要因为自己把法律问题政治化，就轻率地怀疑其他国家也把法律问题政治化。”

加拿大去年12月1日应美国要求拘捕中国电信业巨头华为的首席财务官孟晚舟，令中加关系陷入紧张。中国之后以“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”为由，扣押了加拿大前外交官康明凯和加拿大籍商人斯帕弗。

由于中加关系处于敏感期，谢伦伯格案备受关注，中国官方也两次公开庭审以对外展示透明度和司法公正性。分析人士此前认为，案件重审时谢伦伯格有可能会被重判，意味他的刑罚可能从一审判决的入狱15年，加重至死缓甚至死刑。（联合早报记者杨丹旭大连报道）

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