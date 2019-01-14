中国对北美和欧洲地区2018年直接投资锐减73%

据路透社报道，律所Baker & McKenzie称，去年中国对北美和欧洲的直接投资减少73%至六年低点，因美国收紧对交易的审查，同时中国也对境外投资进行限制。

这些数字反映出美中贸易和政治摩擦升级所造成的影响。如果算上分拆资产，中国对美国的净直接投资实际上为负。

中国对美国投资锐减83%，但对加拿大投资反而增长80%。中国对欧洲的投资总体上虽然下降，但对德国、法国和西班牙等国的直接投资实际上仍为增长。

Baker & McKenzie的报告称，2018年中国对北美和欧洲地区的直接投资从上年的1,110亿美元（约1489亿新元）降至300亿美元。研究公司Rhodium Group亦参与这份报告的准备。

即便扣除2017年中国化工以430亿美元收购先正达（Syngenta）交易的影响，（2018年）交易规模降幅也高达40%。

监管审查更加严格也导致中国对北美的14笔投资取消，总价值达40亿美元，对欧洲的七笔投资也被取消，价值达15亿美元。

“一些交易仍将得以完成，尽管受到新的投资审查规定、贸易紧张情势和中国控制投资举措的影响，”Baker McKenzie全球并购主管Michael DeFranco表示。

“但一项潜在交易的所有参与方都需要做很多尽职调查，听取深入的监管建议以评估交易是否可行。”



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