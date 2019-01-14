赖清德：解决两岸问题的起始点在台湾

赖清德今天卸下行政院职务，对于台湾发展提出三大面向问题，包括宪政改革、政党应建立国家利益优先文化、以及团结面对中国大陆；赖清德直指核心，国家要长治久安，就要解决两岸问题，而两岸问题的“起始点在台湾”，台湾若能团结，不仅能解决两岸问题，国力也会愈来愈壮大，不能团结则机会一日一日流失。

据中时电子报消息，赖清德在行政院长任内无法指涉外交、两岸、国防等总统职权，而在印信交接后，赖清德坦率发言，强调台湾有三个层面的问题，台湾要诚实面对，才有可能长治久安。

赖清德说，首先是宪政改革，宪政改革的范围很广，单就宪政体制而言，姑不论应该走总统制、内阁制或双首长制？即使仍维持双首长制精神，国会议员要考虑担任部会首长，如此才能减少立法和跟行政的落差，既接地气也能够提升行政效率。

其次，赖清德认为，台湾政党应建立国家利益优先的政党文化。国人要政府拼经济，政府也把拼经济列为最优先的政策，行政院也通过了欢迎台商回台投资专案计划，但目前中美贸易冲突提供台湾一个非常好的机会，欢迎台商可以回来，但即便政府做更多的努力，如无法与他其他国家如美国签订自由贸易协定，或参加区域经济整合的CPTPP，则台湾的对外贸易会遭遇许多关税或非关税的障碍，让台商回流事倍功半，台湾企业要经营也增加更多困难！

赖清德说，过去民进党执政时，美猪美牛要开放，在野的国民党反对，当国民党执政后，民进党反对，过去他在立法院时难辞其咎，要跟社会说声道歉，但今天语重心长，政党要建立一个国家利益至上的文化，社会也应该接受国际的标准来面对国际贸易的工作，这样才有机会加入区域经济，台湾才不会愈走愈困难。

赖清德最后认为，台湾应该要团结共同面对大陆。他表示，大陆国家主席习近平近日提出习五点，清楚指出“九二共识就是一个中国原则”，没有任何模糊空间，也只有一条路，也就是“一国两制”，各个政党都不应该再存幻想，面对这种重大事情，台湾应该共同面对，团结来解决这个问题，两岸问题很大很复杂，要解决也很困难，但起始点在台湾，只有台湾团结没有政党的利益，只有台湾国家的利益，共同面对这个问题，才有办法迎刃而解。若各政党各自解释“九二共识”，变成“九二共识各自表述”，对台湾团结而言没有帮助。

赖清德说，今天在这重要场合，特别跟台湾社会报告，台湾应该坐下来，应该要团结面对大陆问题，如果台湾没有办法团结，这个问题没有办法解决，台湾的机会也会一日一日的流失。台湾能团结，不仅能解决两岸问题，国力也会愈来愈壮大。



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