四川省十三届人大二次会议开幕 预计GDP超4万亿元

四川省十三届人大二次会议14日在成都开幕，会期六天。12名公民、香港特区政府驻成都经贸办事处负责人以及外国驻蓉领馆官员旁听开幕会。

中新社报道，四川省省长尹力当日代表省人民政府作工作报告。报告指出，2018年四川省圆满完成了四川省十三届人大一次会议确定的目标任务。预计全省地区生产总值超过4万亿元（人民币，约0.8万亿新元）、增长8%，全社会固定资产投资增长10.2%，社会消费品零售总额增长11%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.1%和9.0%，居民消费价格上涨1.7%，地方一般公共预算收入增长9.3%。

尹力回顾了一年来政府所做的工作和成效：大力推动农业农村优先发展，乡村振兴战略实现良好开局；推动文化事业产业繁荣发展，群众美好生活的精神食粮更加丰富；切实保障改善民生，老百姓得到更多实惠；坚决践行绿水青山就是金山银山的发展理念，长江上游生态屏障加快构建；持之以恒加强政府自身建设，政府职能和作风进一步转变。

尹力在报告中提出2019年全省经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长7.5%左右，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，地方一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9%，城镇登记失业率和调查失业率分别控制在4.5%、5.5%以内，居民消费价格涨幅3%，环境保护和节能减排完成国家下达的目标任务。

尹力指出，2019年四川将继续打好三大攻坚战，深入推动“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”，着力发挥内需拉动作用，加快构建现代产业体系，进一步加强改革创新，坚定不移发展壮大民营经济，统筹推进乡村振兴和县域经济发展，持续抓好生态文明建设和生态环境保护，不断保障改善民生和加强社会治理。

“去年政府工作报告中提出康定会通高速，最后康定果然通了高速，今年又提出加快推进川藏铁路雅安至林芝段等铁路项目的建设。”在四川省人大代表泽旺吉美活佛看来，交通的发展是四川藏区经济社会发展的重要体现，他十分期待四川藏区2019年的新变化。

开幕会还审查了四川省人民政府关于四川省2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告，审查了四川省人民政府关于四川省2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，听取了关于四川省第十三届人民代表大会增设社会建设委员会和内务司法委员会更名为监察和司法委员会的决定(草案)的说明。

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