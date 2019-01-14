权健迷恋者孩子口述：他们专门骗无知妇女

据中新网报道，2018年末，丁香医生以一篇《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》将权健传销式的销售模式、“没有不能治的”保健品揭露在公众面前。

2019年1月13日，权健自然医学科技发展有限公司束某某等16名犯罪嫌疑人，因涉嫌组织、领导传销活动等罪被依法批捕。

事实上，权健只是保健品行业乱象的冰山一角。

“丁香医生报道的那个小女孩本来就到了晚期，不吃权健也会死的。”广东一家权健火疗馆的店主向老顾客苏女士这样解释近期的风波。

苏女士的女儿程玲锦（化名）在南京上大学，得知这种说辞之后非常气愤，转发了很多关于权健的报道给妈妈。“我吃的盐比你吃的饭都多，新闻报道了就是真的吗？”苏女士更相信自己的判断。

程玲锦说，除了骨正基鞋垫和火疗，他们一家还长期使用某品牌一万元一台号称能够治病的净水器，仅此一项就花费十万元（人民币，下同，约2万新元）以上。

事实上早在2005年，原卫生部就明确要求涉水产品不得宣称任何保健功能，但在苏女士看来，能治病的饮水机“该花就得花”。

两双骨正基鞋垫穿了不久就变黑断裂了。但火疗馆的店主解释，“鞋垫变色是正常现象，黑色就说明心脏可能有问题，继续穿可以进行调理。”

“他们专门骗我妈这种无知妇女！”程玲锦感到很无奈。

“最近我妈又突然跑到香港参加一家保健品公司的年会，还想买两张保健床垫，我妈觉得保健就是要长期用才能看出效果，她就信这一套。”

苏女士之所以愿意花高价买保健品和保健器具，很大程度上是相信了销售人员的说辞。

很多保健品推销正是抓住了消费者相信“食疗”“调理”的心理，将产品具有的作用扩大，价格也水涨船高。比如某品牌“会员价仅1300元”可以治疗癌症的饮品。

但事实上保健品的英文名为Dietary Supplements（膳食补充剂），在美国FDA（美国食品药品监督管理局）的分类里属于“食品”。

根据中国的《保健（功能）食品通用标准》，“保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。”说明书中也不能出现“有效率、成功率”等字眼。

不少保健品的推销却把保健品描述成不是药品胜似药品的存在，甚至要求消费者“吃保健品不要吃药”。

2018年5月15日，四川省宜宾市筠连县食品药品监督管理局接到投诉：一曾姓老年人在巡司镇光明街17号名为“紫薇星”的店铺购买了保健品后，停用了服用多年的高血压药物，以至脑梗塞复发。

现实中，手中有存款又不希望生病拖累儿女的老年人已成为保健品推销的目标人群。

很多保健品公司会通过街头问卷调查、组织免费体检、免费领取小礼品等各种手段，获取老年人的联系方式和家庭、疾病情况。之后上门拜访、嘘寒问暖甚至旅游、参观邀约随之而来，直至最后用各种效果未知的保健品套走老人大量金钱。

中国消费者协会工作人员介绍，宣传保健品的疾病治疗效果属于违法行为，可拨打12315进行举报。

四川有同律师事务所律师张柄尧表示：“这种行为涉嫌虚假宣传，根据消费者权益保护法，可以申请所购买保健品价格的三倍赔偿。”

美国直销杂志《Direct Selling News》公布的2018年度“DSN年度全球直销100强榜单”显示，中国共有22家直销公司上榜。

除了虚假宣传，22家公司很多也都曾陷入传销争议。财经评论员远山指出，“直销行业存在的最大问题之一，就是多层直销的泛滥。”

拥有7000家火疗馆和200亿业绩的权健帝国已经风雨飘摇，下一场风暴又将何时降临？

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