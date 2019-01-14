和六都合作 苏贞昌：将成立中央地方建设协调会报

台湾行政院长苏贞昌今天就任，并举行首次行政院会，苏贞昌要求部会首长让该做的如期、如质完成；跨部会或是实务推动有问题的，请政委协调处理后，再报告结果或方向。苏贞昌说，政委是要协调促成，不是要加门槛或加一级。

据联合新闻网报道，苏贞昌也要求副院长陈其迈协助部会首长宣传政绩，并成立“中央与地方建设协调会报”，由政委和县市长对接合作。

苏贞昌说，请内阁团队相互合作而非拉扯，横向要协调配合，纵向要追踪管制。他说，前院长赖清德已经规划好多好多事，他完全接受，请大家一起努力，让该做的如期如质完成，增加成绩；若是碰上跨部会或有困难的政策，请政委协助，他会请陈其迈召集政委会议，了解分工，最后他将亲自拍板分工。

苏贞昌认为，民进党执政做出一点一滴的成绩，但是宣传不够，人民并不知道。他指岁末年终买半版广告宣传政绩的方式已经落伍了，现在人民的耐性只有10秒，直播当道，请各部会规划直白、一目了然的宣传内容，让民众愿看愿听，“具体怎么样弄，我们副院长最近很厉害”，请大家与时俱进。

另外，苏贞昌提到，六都市长虽然是列席行政院会，但是市长和行政院大部分的业务都不相关，讨论也不容易聚焦。他将成立“中央与地方建设协调会报”，请政务委员以县市別（包含六都在内）为分工，每个政委主持数个县市，在平台中直接处理中央和地方分工和配合的事务，这也是陈其迈先召开会议讨论。

至于他自己，苏贞昌说，未来他会请秘书长李孟谚把行政院顾好，陈其迈主持相关会议，“我会多出去走，哪些需要我去走比较好的，我一定剑及履及，亲上第一线，例如下午我就要为非洲猪瘟走出去”。苏贞昌说，行政团队不需自设门槛，重要的政策却自己在院里面、部里面卡住，这是最不好，“甲案也好乙案也好，拖延案最不好”，耗在那里不进不退，是最无法忍受。



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