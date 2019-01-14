中国学者首证人们可在睡眠中被“洗脑”

据《北京青年报》消息，北京大学中国药物依赖研究所常务副所长时杰教授课题组和北京大学心理与认知科学学院朱露莎教授课题组合作研究的成果“午睡中改变简单经济学决策中的主观偏好”，近日在著名杂志《eLife》发表并重点推介。该研究发现的在睡眠中改变价值决策的新方法，对睡眠、决策及临床医学领域的未来研究都有着重要启示意义。

时杰教授介绍，价值决策是一种常见的经济学决策类型。在日常生活中，大到购买股票、基金，小到吃苹果还是橘子，都属于价值决策的范畴，而价值决策通常被用来研究价值奖赏，即事物的价值产生的奖赏效应在大脑中的表征和处理。

人的一生中有三分之一的时间是在睡眠中度过的，良好的睡眠不但有利于个体的健康，而且对学习、记忆等大脑的基本认知功能至关重要。既往研究表明，人类在白天学习的知识会在睡眠过程中自动回放，这种过程可能有利于记忆的长期维持。然而，睡眠对于价值决策等复杂认知功能的影响目前尚不清楚。

该研究通过行为学、神经电生理及计算建模等研究方法，发现在浅睡眠期无干扰地轻声播放某些零食名称，可以选择性地改变人们对这些零食的偏好，使得他们醒来后愿意多付近10%的价钱购买这些零食。有趣的是，这一改变仅发生在睡眠状态下，对清醒的个体播放同样的声音，偏好并不发生变化。更为重要的是，通过脑电监测技术，研究者发现睡眠状态下播放零食名称所诱发的低频脑电震荡活动可以有效地预测清醒后偏好改变的程度。

专家介绍，首次证明了选择性调控睡眠中的记忆处理过程可以改变价值决策行为。在临床医学领域，该研究指出了一种新的干预可能：为了帮助病人建立良好的生活习惯、改善健康状况，可通过在睡眠中实施轻微的、无干扰的刺激，来改变烟酒成瘾者、暴饮暴食者等的顽固偏好，为在睡眠这种无意识状态下应用心理学范式治疗精神疾病奠定了理论基础。

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