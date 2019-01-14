利用各省婚姻讯息不联网漏洞 江苏男三年连娶三妻

重婚在中国是犯法的，江苏南京有一名张姓男子，利用各省之间婚姻系统没有联网的漏洞，居然三年内分别娶了三个老婆，还都领了结婚证，都生了孩子。而且最离奇的是，他组成的这三个“家庭”近在咫尺，彼此相隔不足一公里的距离，方便他享齐人之福。直到去年初第二任妻子发现其重婚后报警，才揭发事件。张男因重婚罪被警方拘捕后，表示他还是希望能获得妻子们的原谅，被释放之后，看谁能原谅他，他就跟谁在一起。

《星岛日报》报道，该名男子姓张，今年36岁，来自河南洛阳，初中学历。曾在一间地产代理公司做业务员，房产行业的前景不错，后来他凭自己的能力又开了一家房产公司。在事业上张某的生意做得风生水起，张某自称那时候一个月轻轻松松就能赚几万块。如今的张某已经36岁，和同龄人不同的不仅是他的收入比别人高，而且他结了三次婚。

从2015年到2017年，张某在昆山市安置了三个家，和三位女士都领了结婚证，都生了孩子，并且这三个家都在一公里范围内。张男利用各省之间婚姻系统没有联网的漏洞娶了三个老婆，领结婚证的时间及地点分别是：任女士，2015年7月在江苏昆山领证；陈女士，2016年6月在张某河南老家领证；王女士，2017年6月在王女士的安徽老家领证。

从2015年开始，张某结识第一个妻子，接下来一年一个妻子，到2017年张某已经有了三个妻子，分别是任女士、陈女士、王女士。于是张某就开始了他三个家庭的生活，因为房产销售不错，每个月的收入好几万，所以他的每个家庭都被他照顾的很好，三个妻子对丈夫张某都很满意。

第二个妻子陈女士说张某对她很关心，照顾的面面俱到。第三个妻子说张某从来没有冷落过自己，很温暖的一个人。不得不说张某自导自演的这场婚姻闹剧被他演的还不错。

同时周旋在三个女人之间，同时兼顾三头家，张某因为工作原因，常常出差，他用出差工作为借口「瞒天过海」。

为了能让自己应付得了这三个家庭，张某将三位与他领了证的女子安置在方圆一公里范围内的三个屋苑里，张某说，有时候，一周内他要在这三个屋苑里来来回回转悠十多趟。张某坦言为要隐瞒此事而感到疲惫。

直到第二任妻子陈小姐发现他重婚报警时，事件才曝光，第一任妻子任女士选择离婚不再纠缠，陈女则要求严惩张男。

有律师表示，按照现行婚姻法，张男后两段婚姻均告无效，而犯重婚罪最高可被判监两年。

昆山警方调查发现，张某是利用各省之间，民政系统结婚登记信息不联网这一漏洞，同时骗过了3位女士，让她们陷入这场婚姻漩涡之中。如今，在看守所内，张某说，他已经认识到了自己的错误，也想明白了很多事。“出去之后，看谁能原谅我，我就跟谁在一起。”

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