林郑月娥：香港将发首只绿色债券撬动千亿港元资金池

第12届亚洲金融论坛14日于香港揭开序幕。香港特别行政区行政长官林郑月娥在开幕典礼上表示，为了响应本届会议“共建可持续与共融的未来”的主题，香港特别行政区政府将马上推出第一只绿色债券，从而撬动约1000亿港元的资金池，使香港成为绿色金融和绿色融资的平台和枢纽。

中新社报道，据了解，亚洲金融论坛自2007年起每年由香港特别行政区政府和香港贸易发展局共同主办，本届共有来自40多个国家和地区、超过130位全球金融界的政策制定者、商界领袖等参加论坛，共谋2019年经济新的发展之路。

香港贸易发展局主席罗康瑞在开幕致辞中提到，2019年对全球而言都是一个重要的年份，受经济疲软、社会问题、老龄化等问题的困扰，全世界需要找到新一轮经济增长的动力和驱动力。

“我们对未来的发展非常有信心，我们的外汇储备非常良好，银行体系非常健全，我们的应对力和适应能力非常强”，林郑月娥直言对香港的未来充满信心。她列举了香港当前发展的优势：IPO(首次公开招股)发行荣登世界首位，融资总额达到370亿美元；处理资金规模总额为全世界离岸人民币总额的75%以上；资产管理规模达到了3.1万亿美元，是仅次于日本的重要融资中心；在全球的金融稳健度和适应度方面的评分已经达到新高等。

林郑月娥称，如何使香港从原有的经济中心逐渐提升为全球的金融中心，其重要的依托来自于内地，同时香港也在中国内地发展过程中扮演了不可或缺和不可替代的角色。她认为，未来五年将会释放更多的政策红利，包括粤港澳大湾区建设，以及更多能够惠及整个亚洲地区的制度和投资安排。“同时我们还将推出更多的制度、便利和促进东京、美国、香港以及其他重要的金融中心之间的发展。”林郑月娥如是说。

本届论坛除聚焦金融投资话题外，还新增了新金融科技专区，展示不同企业的研发成果，涵盖人工智能、区块链、网络安全、大数据以及支付科技等，同时还有初创专区，包括初创项目介绍区、创业诊所以及与投资者会面等一系列活动，支持创业企业的发展。

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