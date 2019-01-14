周强今主持召开最高人民法院党组会议

中国最高人民法院网站透露，最高人民法院党组今天上午召开会议，传达学习贯彻中共总书记习近平在十九届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，学习贯彻赵乐际重要讲话精神，研究部署贯彻落实措施。最高人民法院党组书记、院长周强主持会议并讲话。

会议指出，习近平在十九届中央纪委三次全会上发表重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，充分肯定党的十九大以来全面从严治党取得新的重大成果，深刻总结改革开放40年来党进行自我革命、永葆先进性和纯洁性的宝贵经验，对领导干部特别是高级干部贯彻新形势下党内政治生活若干准则提出明确要求，强调坚定不移推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障。习近平的重要讲话，高瞻远瞩、思想深邃，具有鲜明深刻的政治性、思想性、理论性，对于推动全面从严治党向纵深发展具有重大指导意义。赵乐际的重要讲话，回顾2018年纪检监察工作，总结改革开放40年来纪检监察工作经验，部署2019年任务，提出努力实现新时代纪检监察工作高质量发展的目标，具有很强的指导性。各级人民法院要认真学习领会，抓好贯彻落实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平重要讲话精神上来，主动担当作为，认真履职尽责，坚定不移推进全面从严治党、从严治院向纵深发展。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终把党的政治建设摆在首位。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实在学深悟透、务实戒虚、整改提高上持续发力，不断把学习成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。坚决贯彻党中央决策部署，严守政治纪律和政治规矩，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，切实把“两个维护”体现在服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，用严格公正司法的真抓实干作风和扎扎实实的审判执行工作成效诠释忠诚、彰显担当。

会议指出，要充分发挥审判职能作用，为巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、决胜全面建成小康社会提供有力司法服务。坚决贯彻党中央关于反腐败斗争的决策部署，依法严惩职务犯罪，始终保持对腐败犯罪的高压态势。深入贯彻国家监察法，完善办理职务犯罪案件相互配合、相互制约机制，确保司法审判与国家监察有机衔接。加大对群众身边腐败犯罪的惩治力度，积极参加扫黑除恶专项斗争，促进增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

会议强调，要坚持全面从严治党、从严治院，扎实推进人民法院党风廉政建设和反腐败斗争。认真履行全面从严治党主体责任，坚持抓党建带队建促审判，切实加强人民法院党的建设。持之以恒狠刹“四风”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决防止和克服一切形式主义、官僚主义。深化标本兼治，完善审判监督管理机制和惩戒制度，健全新型审判权力运行体系，扎实做好内部巡视、司法巡查和审务督察工作，自觉接受党内监督和各方面监督。坚持从严教育、从严管理、从严监督，进一步完善和落实“五个严禁”等铁规禁令，确保公正廉洁司法。

最高人民法院领导参加会议。

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