两岸商家齐聚高雄招商

据台湾《联合报》报道，台商、中国大陆电商平台结合药商集团及药局连锁店通路今天（14日）下午在高雄招商，让台湾保健商品进入大陆市场，打着高雄市长韩国瑜的口号。

有业者预估，第二年要抢占大陆保健食品5%的市场，创造150亿人民币（约30亿新元）的营业额，货可以出去，让业者发大财。

韩国瑜上任带来“冲经济、翻转高雄”氛围，台商“小禾兑跨境电商平台”董事长黄柏翔是台南人，凭借多年在上海奋力打拼所培养的经验与人脉，结合中国大陆企业上市公司湖北“九州通医药集团”及全资子公司“好药师连锁大药房公司”，为台湾的保健商品厂商带来一条进入大陆蓝海市场便捷的路。

黄柏翔表示，大陆未来保健品市场超过3000亿元人民币，透过店商平台，可以不须申办“蓝帽子”许可证，商品可直接铺货进入大陆民营药局通路，让台湾的货可以卖得出去。有业者期待能在五年内拿下15%共450亿人民币的大陆保健食品蓝海市场。

小禾兑科技公司今天下午在高雄办签约及招商说明会，邀台湾生物科技、医药、美容、保养化妆品业者，有台糖公司生物科技、葡萄王生技、济生医药生技、百乔生医、统欣生物科技等知名台湾厂商参加。

九州通好药师连锁大药房董事兰细玉说，台湾保健商品进口大陆保健食品市场前须经过繁杂申请过程，申请大陆国家卫生部门的审批，以取得国家食品药品监督管理局（SFDA）颁发的“保健食品批准证书”，即俗称蓝帽子、保健食品批文的“国食健字”。没有蓝帽子的台湾商品是无法入关，更不能在大陆市场销售。

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