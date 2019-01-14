陈菊被指当市长时低卖公有土地 总统府批消息多不正确

有消息指总统府秘书长陈菊高雄在担任高雄市长期间，低价抛售公有土地。总统府今天（14日）回应时称，这则消息显然没有经过严谨查证，诸多讯息都不正确。

据台湾《苹果日报》前天报道，一位名为黄世聪的财经专家去年12月在一个电视节目上批评陈菊12年任内共卖了16.7万坪的土地，比全台总面积13.3万坪的梵蒂冈还要大，但总收入仅618亿元（新台币，下同，约27亿新元），平均每坪只卖37万。

《苹果日报》称调出数据，报道计算过程，并指出“名嘴（指黄世聪）所指陈菊主政12年期间，卖掉‘一个梵蒂冈’的说法，其实并不夸张”。

另据《联合报》报道，总统府发言人黄重谚表示，陈菊秘书长担任高雄市长期间，对于都市的开发，始终坚持公办重划，利益归公原则，过去多年，市府所出售土地，都是依法标售公办重划后抵费地，而非市有土地，这些讯息也都公开可以查询。特定媒体称市府卖掉一个梵蒂冈，是非常不公平并且恶意的指控。

黄重谚说，在一切利益归于市民的坚持下，过去多年，市府不但成功的开发如中都、农十六、美术馆等区域，带动城市发展，更为高雄无偿取得200公顷的公共设施用地，相当五个梵蒂冈大的土地。

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